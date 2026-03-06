5 Comments

El PSOE en el Ayuntamiento de Segovia ha reclamado al PP que archive los expedientes abiertos a agentes de la Policía Local y abra una vía de diálogo para rebajar la tensión existente con la plantilla.

La portavoz socialista, Clara Martín, trasladó esta petición durante el Consejo Municipal de Policía, convocado a instancias del propio grupo socialista. Según defendió, es necesario iniciar una “desescalada de la tensión con la plantilla” y reconducir un conflicto laboral que, a su juicio, se ha agravado durante el último año.

Los socialistas consideran que el Ayuntamiento debe retirar los expedientes disciplinarios e informativos abiertos a más de un tercio de los agentes, ya que mantenerlos activos dificulta cualquier intento de negociación. Martín defendió además el Consejo de Policía como el principal espacio para el diálogo entre el Gobierno municipal, los grupos políticos, los sindicatos y la plantilla, y pidió que vuelva a convocarse en un plazo máximo de dos meses para avanzar en una solución al conflicto.

El PSOE también criticó la falta de mejoras materiales en el servicio durante el último año. Según señala, apenas se han realizado inversiones más allá del cambio del centro de transmisiones, mientras que el cuartel continúa con problemas en sus instalaciones, entre ellos una plaga de ratas. Además, el grupo socialista recuerda que el Gobierno municipal se comprometió a impulsar un nuevo cuartel de Policía Local, una iniciativa incluida en el programa electoral del PP que, según denuncian, no ha experimentado avances desde el inicio del mandato.

El conflicto con la plantilla se agravó después de que los agentes dejaran de ofrecerse voluntariamente para cubrir horas extraordinarias en eventos especiales. Ante esa situación, el Ayuntamiento decretó la asignación obligatoria de esos servicios, lo que derivó posteriormente en problemas de notificación y en la apertura de expedientes a varios agentes. La tensión alcanzó su punto más visible el pasado 1 de marzo, cuando la Policía Local decidió no participar en el acto institucional del Santo Ángel de la Guarda en solidaridad con los agentes expedientados, lo que impidió que se celebrara el acto público que tradicionalmente tenía lugar en la Plaza Mayor.

Bomberos

En el Consejo de Bomberos, celebrado el día anterior, el PSOE trasladó también su preocupación por la situación del servicio tras el fin del convenio con la Diputación. Los socialistas consideran prioritario cubrir la jefatura del parque, vacante desde la jubilación del anterior responsable, así como una plaza de sargento y cinco de bombero. Además, alertan de que algunas funciones administrativas están siendo asumidas actualmente por cabos y bomberos sin respaldo formal, una situación que, a su juicio, genera inseguridad jurídica en el funcionamiento del servicio.