20 Comments

La Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes (Asetra) ha advertido del impacto que ya está teniendo en el sector el encarecimiento del gasóleo derivado de la escalada de tensión en Oriente Medio. La organización ha trasladado la preocupación de las empresas de transporte de la provincia, tanto de mercancías como de viajeros, ante una situación que puede afectar a la actividad del sector.

En un comunicado, Asetra señala que comparte la alerta lanzada por organizaciones nacionales como CETM, CONETRANS, el Comité Nacional del Transporte por Carretera y la patronal regional FETRACAL. La agrupación subraya que la volatilidad de los mercados energéticos “ya se está trasladando al precio del gasóleo, un coste estructural que representa alrededor de un tercio de los gastos de explotación de las empresas transportistas”.

El incremento del carburante afecta especialmente a pymes y autónomos, que operan con márgenes ajustados y para quienes el combustible es uno de los principales costes de actividad.

Desde la asociación recuerdan además que la normativa que regula el transporte de mercancías por carretera contempla mecanismos para evitar que el aumento del combustible recaiga únicamente en las empresas transportistas. “De no aplicarse esa revisión, el transporte no podrá asumir el coste”, advierten.

En ese caso, añaden, podría producirse una reducción de la oferta de transporte, con efectos directos sobre el funcionamiento de la cadena logística y el suministro de bienes.

Ante esta situación, Asetra considera necesario anticiparse con medidas preventivas que permitan amortiguar el impacto económico en el sector. Entre las propuestas planteadas se encuentra la puesta en marcha de mecanismos ágiles de revisión de precios en los contratos vinculados a la Administración, así como medidas temporales que faciliten liquidez a las empresas.

En este sentido, la organización recuerda que en situaciones similares, como la registrada en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, ya se aplicaron medidas fiscales, financieras y laborales para sostener la actividad del transporte.

Finalmente, Asetra respalda la petición del sector a nivel nacional para que se abra un canal de diálogo inmediato y permanente con el Gobierno, con el objetivo de analizar la evolución de los precios del combustible y activar, si fuera necesario, mecanismos extraordinarios de apoyo al transporte por carretera.