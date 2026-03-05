20 Comments

La Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes (Asetra) ha advertido del impacto que ya está teniendo en el sector el encarecimiento del gasóleo derivado de la escalada de tensión en Oriente Medio. La organización ha trasladado la preocupación de las empresas de transporte de la provincia, tanto de mercancías como de viajeros, ante una situación que puede afectar a la actividad del sector.
En un comunicado, Asetra señala que comparte la alerta lanzada por organizaciones nacionales como CETM, CONETRANS, el Comité Nacional del Transporte por Carretera y la patronal regional FETRACAL. La agrupación subraya que la volatilidad de los mercados energéticos “ya se está trasladando al precio del gasóleo, un coste estructural que representa alrededor de un tercio de los gastos de explotación de las empresas transportistas”.
El incremento del carburante afecta especialmente a pymes y autónomos, que operan con márgenes ajustados y para quienes el combustible es uno de los principales costes de actividad.
Desde la asociación recuerdan además que la normativa que regula el transporte de mercancías por carretera contempla mecanismos para evitar que el aumento del combustible recaiga únicamente en las empresas transportistas. “De no aplicarse esa revisión, el transporte no podrá asumir el coste”, advierten.
En ese caso, añaden, podría producirse una reducción de la oferta de transporte, con efectos directos sobre el funcionamiento de la cadena logística y el suministro de bienes.
Ante esta situación, Asetra considera necesario anticiparse con medidas preventivas que permitan amortiguar el impacto económico en el sector. Entre las propuestas planteadas se encuentra la puesta en marcha de mecanismos ágiles de revisión de precios en los contratos vinculados a la Administración, así como medidas temporales que faciliten liquidez a las empresas.
En este sentido, la organización recuerda que en situaciones similares, como la registrada en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, ya se aplicaron medidas fiscales, financieras y laborales para sostener la actividad del transporte.
Finalmente, Asetra respalda la petición del sector a nivel nacional para que se abra un canal de diálogo inmediato y permanente con el Gobierno, con el objetivo de analizar la evolución de los precios del combustible y activar, si fuera necesario, mecanismos extraordinarios de apoyo al transporte por carretera.
5 marzo, 2026
Ahora somos enemigos de Estados Unidos. De ellos compramos el 50 por ciento del gas que consumimos y el 15 por ciento del petróleo. Tranquilos, que Irán seguro que nos vende el combustible. Jamenei Sánchez nos va a salvar.
5 marzo, 2026
La persona que ha empezado todo esto para tapar acusaciones de pederastia es tu amado Trump, me parece lamentable que no veáis eso… luego seréis los más patriotas, pues nos va a joder a todos con la subida del gas, que es por la guerra y el cierre del estrecho de Ozmur no por ser “enemigos” de EEUU como dices
6 marzo, 2026
Mira que he visto razonamientos retorcidos para justificar estupideces. Pero éste se lleva la palma.
6 marzo, 2026
Pues ya sabes, vete sólo o sóla, borracho o borracha a Irán y les dices que dejen de bombardear a 11 países de su alrededor. Hay mucho flipado de porrito por ahí.
6 marzo, 2026
Es que no te enteras de nada… Hasta hace una semana el precio del petroleo estaba estable. Pero gracias a la guerra iniciada por tu amado Trump, el precio se ha disparado. Y por casualidad, quienes son los grandes beneficiadas de todo esto? Pues las petroleras estadounidenses que financian las campañas de Trump.
Pero todo debe ser casualidad. Asi que, esta vez tendras que buscar al culpable en otro lado. Aparte de mirar al PP y a Vox que apoyan la guerra, gracias a la cual pagaremos la gasolina a precios nunca vistos
6 marzo, 2026
¿Os acordáis cuando por culpa de un imbécil castigaban a toda la clase? Pues eso pasa hoy en España con Sánchez. Bueno, y todos los chalados que le votan.
6 marzo, 2026
No te enteras tú. Compramos el 50 por ciento del gas y el 15 por ciento del petróleo a USA. Lee un poco.
5 marzo, 2026
Los fachitas deben de estar tan contentos de que el Risqueto nos suba el precio del combustible. Traidores amiguitos de los pederastas.
5 marzo, 2026
Los patriotas podéis ir de vuestra cuenta a librar batallas para Trump, seguro que os premia con un buen solomillo de vuestros propios hijos a la brasa.
La historia sé repite y una vez más la derecha y ultraderecha se posicionan en el lugar equivocado. Ahora es cuando los verdaderos españoles sacaremos la bandera a ondear y vosotros sacaréis la de EEUU, patrIotas de pacotilla que os vendeis por un chupachups, señoritos que envían a la guerra a los hijos de sus obreros mientras ellos observan desde lejos.
6 marzo, 2026
Ya somos socios de Irán, que nos felicita Squid News
https://read.squidapp.co/news/E4vHeek?i=6r2l3oyC&r=1
5 marzo, 2026
Los agresores sexuales de Izquierda, nos dejan sin petróleo y gas de Estados Unidos por sus rabietas infantiles, ya nos dejaron sin el gas de Argelia porque había que acabar con los saharauis para hacer risas a Mohamed de Marruecos. Seguid votando a estos salvajes.
5 marzo, 2026
Cerramos las centrales nucleares por Progres irracionales. Ya sólo nos quedan los molinillos y los paneles solares. Se nos avecina otro apagón general en Abril, como el año pasado por capricho de Su Sanchidad, de prescindir de la energía nuclear. Ya somos Cuba.
6 marzo, 2026
Los paneles solares apenas producen energía cuando está el cielo cubierto. No son la solución. Cuando hay sol funcionan muy bien pero cuando llega el invierno y el mal tiempo se jodió el invento.
Por tanto, los paneles solares para el verano son excelentes pero ¿Qué hacemos en invierno si quitamos otras fuentes de energía como la nuclear?
6 marzo, 2026
Y eso sin contar que por la noche los paneles no producen nada ni hoy por hoy existe un sistema de almacenamiento de energía sobrante que sea realmente efectivo y rentable.
Además ¿Qué pasaría si tras quitar las centrales nucleares nos vienen días cubiertos de nubes y sin viento? ¿De dónde sacamos la energía?
5 marzo, 2026
El problema del encarecimiento del gasóleo no afecta solo al transporte. Las medidas no deberían centrarse en un único sector, sino en toda la economía. Una rebaja general del carburante beneficiaría a transportistas, agricultores, empresas y ciudadanos, ayudaría a contener la inflación y tendría un efecto positivo mucho más amplio.
!!!Y el Gobierno lo sabe.!!!
6 marzo, 2026
Me gustaria oir a esas organizaciones agrarias que tan bien se llevan con el PP y con Vox que opinan sobre el apoyo de estos partidos a esa guerra que les va hacer pagar el gasoil a precio de oro. Por un lado estan encantados con la derecha pero a la vez reclaman a ese gobierno que parece que les odia las ayudas del estado.
Es de coña que los dirigentes de Asaja (que deberian cambiar el nombre, porque joven no queda ya ninguno en ese sindicato) esten encantados con el vende patrias de Abascal y sin embargo este, a las primeras de cambio, les deje tirados por lamerle las botas a Trump que es el que ha generado todo este problema.
Creo que deberian ir a pedir las ayudas a las sedes del PP y de Vox, que son los unicos que a la mas minima prefieren alabar al poderoso en vez de apoyar a su pais.
6 marzo, 2026
Intuyo por tu comentario que estás convencido que un apoyo de VOX y PP al “No a la guerra” implicaría una bajada automática, sólo en España, de los precios de la energía en general y de los carburantes en particular.
6 marzo, 2026
Cansino está fumado. Ja, ja, ja.
6 marzo, 2026
A mí me gustaría ver a los sindicatos de clase alta del Psoe y afines. Qué tienen las bocas llenas de fajos de billetes de subvenciones, por poner el trasero, decir que los combustibles que en su precio son casi un 50 por ciento de impuestos, obligar a que los elimine el Gobierno, para dejar de robar a los pobres, que somos todos gracias a la Psoe, que no podemos dejar de ir a nuestro trabajo en coche o usar una furgoneta. Pero estos triperos, qué les importa acabar con millones de españoles. Siempre les darán paguitas.
6 marzo, 2026
Pues España, para no estar en guerra… Hemos mandado una fragata a Chipre, a la guerra, sin autorización del Congreso, como se estableció por Ley en época del comisionista venezolano Zp. Hemos derribado un dron iraní con una batería Patriot, con soldados españoles, qué está en Turquía. Ya hemos intervenido más qué Aznar en Irak. Y sin consultar al pueblo español. ¿No a la guerra o sí, en qué quedamos?!Qué golfos son estos comunistas!