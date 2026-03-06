La Junta licita por 8,4 millones la urbanización de Las Lastras

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha sacado a licitación las obras de urbanización del sector de Las Lastras, uno de los principales desarrollos urbanísticos previstos en la ciudad de Segovia. El presupuesto base de la actuación supera los 8,4 millones de euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de abril.

Los trabajos previstos incluyen la urbanización completa del ámbito, con movimientos de tierras, instalación de redes de abastecimiento y saneamiento, infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, así como la pavimentación y asfaltado de viales. Estas actuaciones permitirán dejar preparado el suelo para el futuro desarrollo residencial del sector.

El proyecto contempla la construcción de 260 viviendas, de las cuales 208 serán de protección pública, además de la creación de zonas verdes y espacios de uso público. El desarrollo forma parte del Plan Regional de Ámbito Territorial del sector de Las Lastras.

La inversión global prevista para el conjunto de la actuación —incluyendo urbanización, viviendas y equipamientos— alcanza los 37,5 millones de euros. Entre los elementos previstos figura también un parque forestal con áreas destinadas al ocio y a la práctica deportiva al aire libre.

La licitación de las obras de urbanización supone un nuevo avance en un proyecto urbanístico que se arrastra desde hace años y que busca incrementar la oferta de vivienda, especialmente protegida, en la ciudad de Segovia. Si se cumplen los plazos previstos, la ejecución de las obras podría iniciarse a lo largo de este año.