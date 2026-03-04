La Aneja podrá usar el gimnasio hasta fin de curso, y fin

La Universidad de Valladolid ha confirmado que cederá el uso del gimnasio del edificio Santiago Hidalgo al colegio Fray Juan de la Cruz (Aneja) hasta el final del presente curso escolar 2025-2026, tras la polémica generada en las últimas semanas por el uso de estas instalaciones.

El vicerrector del campus María Zambrano, Agustín García Matilla, ha explicado que la decisión ya ha sido comunicada al centro y que la cesión se hará efectiva de inmediato. “Vamos a hacer esa cesión, se entregará la llave en esta misma mañana para que puedan hacer uso durante lo que queda de curso”, ha señalado. Desde la Universidad recuerdan que el edificio Santiago Hidalgo ha cedido durante 12 años sin contraprestación parte de sus instalaciones al colegio hasta el inicio de las obras de adaptación del inmueble, que actualmente alberga los estudios de Enfermería en Segovia. García Matilla ha indicado que el uso por parte del centro educativo no podrá prorrogarse más allá de junio, ya que el proyecto académico contempla la utilización de esos espacios para el grado.

“Ya en estos momentos, después de que acabe el curso, no podremos prorrogar esa cesión”, ha afirmado el vicerrector, subrayando que la Universidad ha informado tanto al director provincial de Educación como a la dirección del colegio para que adopten una solución de cara al próximo curso.

La Junta de Castilla y León prevé acometer durante el verano las obras de adaptación del patio del centro, actualmente deteriorado, con el objetivo de mejorar las condiciones del alumnado. Mientras tanto, el gimnasio podrá utilizarse en las mismas condiciones que en años anteriores.

Respecto a las declaraciones de la asociación de madres y padres sobre la titularidad del espacio, García Matilla ha recordado que la Universidad ocupa el edificio desde hace tres décadas, tras el traspaso de los estudios desde la Universidad Autónoma de Madrid, añadiendo que cualquier cuestión jurídica deberá abordarse por las vías correspondientes. Desde la Universidad aseguran que su intención es dar por cerrada la polémica y centrar los esfuerzos en el desarrollo de los estudios de Enfermería, cuya sede en Segovia cumple 30 años bajo la UVa. “Hemos llegado hasta donde hemos podido”, ha señalado García Matilla, destacando la colaboración institucional que ha permitido adaptar el edificio para uso universitario.