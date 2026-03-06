La Junta de Gobierno Local de Segovia ha aprobado el convenio de colaboración con la Diputación Provincial para acondicionar el aparcamiento provisional junto a la estación de alta velocidad Segovia-Guiomar. El alcalde, José Mazarías, ha reconocido que el proyecto ha requerido una tramitación compleja y varias negociaciones con propietarios de parcelas. “Es un nuevo paso, ya estamos cerca del final”, ha señalado, después de que el consistorio haya dado luz verde al acuerdo con la institución provincial para acondicionar el terreno.

Según explicó el regidor, el espacio finalmente habilitado será menor del previsto inicialmente. El aparcamiento se desarrollará sobre fincas que suman una superficie total de 3.610 metros cuadrados, después de que el Ayuntamiento tuviera que reducir el número de parcelas sobre las que actuar. Mazarías ha admitido además que el proceso “no ha estado exento de problemas, tanto por la compleja tramitación urbanística que ha tenido este proyecto como por las complicaciones que han surgido en las negociaciones para lograr la cesión de alguna de las parcelas”.

El Ayuntamiento ha formalizado ya contratos de arrendamiento con los propietarios de los terrenos y ha obtenido las autorizaciones necesarias para poder habilitar este aparcamiento temporal. La previsión municipal es que el espacio pueda estar listo en una o dos semanas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El alcalde considera que la puesta en marcha de este aparcamiento llega en un momento oportuno, ya que las obras anunciadas por ADIF para ampliar el estacionamiento regulado de la estación reducirán temporalmente las plazas disponibles.

El convenio aprobado establece que la Diputación de Segovia se encargará de realizar trabajos previos como el desbroce del terreno y la aportación de maquinaria, entre la que se incluyen una motoniveladora, un rodillo, una retroexcavadora mixta, una pala cargadora y un camión. Por su parte, el Ayuntamiento de Segovia asumirá el suministro de los áridos necesarios para acondicionar la superficie donde se habilitarán las plazas de aparcamiento.