Urtasun reafirma en Segovia el apoyo del Ministerio de Cultura a Titirimundi

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado en Segovia el compromiso del Gobierno de España con el festival Titirimundi, tras mantener una reunión con su directora, Marián Palma, para conocer las necesidades y retos del certamen en su próxima edición. El encuentro se celebró este miércoles y contó también con la presencia del candidato segoviano a las Cortes de Castilla y León, Carlos Serrano, y del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo. Durante la reunión, Palma trasladó al ministro las principales líneas de trabajo del festival y los desafíos a los que se enfrenta.

Urtasun destacó el valor cultural del evento y su trayectoria internacional. “Ha sido una maravilla conocer de primera mano lo que Titirimundi está preparando este año. Es uno de los festivales más importantes de Europa y una referencia en nuestro país, una joya cultural que hay que preservar”, señaló.

El ministro recordó que el festival recibe apoyo económico del Ministerio a través de ayudas en concurrencia competitiva y que el pasado año superaron los 30.000 euros. Además, aseguró que el departamento tratará de mejorar y estabilizar estas ayudas. “Es un festival de referencia que hace un trabajo excepcional y seguirá recibiendo ayuda del ministerio”, afirmó.

Por su parte, Marián Palma agradeció la visita institucional y destacó que este año el festival celebra su 40 aniversario. “Celebramos que nos mantenemos, que seguimos vivos, que gracias a las ayudas institucionales aquí estamos”, indicó. La directora avanzó que la programación completa de esta edición se presentará el próximo mes de abril.

Durante su visita a la ciudad, Urtasun también se refirió a otras actuaciones del Ministerio de Cultura en Segovia, como los trabajos de protección del Acueducto, el plan de conservación de las murallas o la restauración del retablo del monasterio del Parral.

Sobre el convenio tripartito entre Ministerio, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Segovia para la protección del Acueducto, el ministro explicó que ya se está trabajando en su definición y financiación. “La voluntad es hacer todo lo posible para reforzar la cooperación institucional y proteger algo que es único en España”, señaló.

Urtasun subrayó además que la colaboración institucional no se ve condicionada por el color político de las administraciones implicadas. “Cuando se trata de proteger el patrimonio y trabajar a favor de la cultura, lo hago con cualquier institución que esté dispuesta a colaborar. La mano tendida del ministerio está siempre ahí”.

Por su parte, Carlos Serrano defendió la cultura como un elemento clave en la política pública y apostó por reforzar el papel de los títeres en la ciudad. Entre sus propuestas, recordó la iniciativa presentada por Izquierda Unida en el Ayuntamiento para crear una Escuela Municipal de Títeres y pidió a la Junta de Castilla y León recuperar el convenio de colaboración con Titirimundi para garantizar la continuidad del festival.