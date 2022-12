Sin ánimo de dar envidia a quien no lo haya disfrutado, reconozco que me ha sentado bien esta semana larga de vacaciones y un pequeño viajecito por la vieja Europa, que siempre sirve para reciclar la cabeza y ver otras realidades. Y usted dirá que me tenía que haber quedado aquí para engrandecer la fiesta del Día de la Constitución pero mire, eso los grandes partidos se lo dejan a sus cachorros de las organizaciones juveniles, supongo que por falta de ideas sobre como elogiar la Carta Magna… Si con que se cumpliera a rajatabla a mi me valía, sin fiesta ni nada.

También sé que me he perdido las celebraciones de los artilleros en torno a Santa Bárbara y la jura de bandera civil, relegada a la plaza de la reina Victoria Eugenia porque la Mayor ya estaba ocupada en el montaje de los puestos de la feria navideña… qué cosas. Lo mismo no acabó de sentar bien en la Academia, he oído por ahí.

Ahí está el mercado navideño ese que le decía en el que no se encontrará cosas como una figurita de belén, un espumillón o un matasuegras, o siquiera una bomba fétida para hacer bromas en las reuniones de estos días, pero sí otros artículos no estrictamente navideños, vino caliente y churros, carísimos, por cierto. Oiga, que el Ayuntamiento dice que ya verás qué bien cuando el carrusel de San Martín esté a pleno rendimiento —la “Navidad de cuento” viene escalonada y esta atracción está en riesgo, cosas de la improvisación— ya cuenta por miles los usuarios del tren navideño y de la pista de patinaje y presume de que esa superficie sintética no consume nada en su mantenimiento y es limpia y ecológica… Lástima que la cabeza tractora del tren, en continuo movimiento, queme gasoil como combustible. No se puede tener todo.

También me he perdido la inauguración del torrente de belenes y nacimientos que se instalan por toda la ciudad y en edificios emblemáticos, como el Torreón de Lozoya o el palacio de la Diputación. Por ejemplo, el de San Lorenzo, donde la decoración del árbol y el montaje de las figuras que reproducen el episodio bíblico del nacimiento de Cristo contó con la presencia de concejales de distintos grupos, incluido el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, últimamente muy visible en actos “populares” que giran en torno a creencias y rituales de la religión católica. Será la llamada… de mayo.

Hala, ya me he topado con los políticos y con la moción que llevó al pleno el mismo concejal que culpaba de los ruidos, la despoblación y no sé cuantos males más del recinto amurallado a los estudiantes del IE. La propuesta llevó al salón de plenos a varios vecinos, algunos de los cuales aparecen en fotos de otros actos comunes a los movimientos de la izquierda. Hicieron ruido, mostraron una pancarta y un policía les invitó a irse. La iniciativa, por sectaria, no salió adelante.

Más cosas de las que preocuparse. Por ejemplo, del parón que se cierne sobre las obras de construcción del centro de salud de Nueva Segovia porque la empresa dice que el contrato que firmó es de poco dinero por la subida general de los materiales. Ya nos suena esto pero dice el delegado de la Junta, José Mazarías, que está trabajando para que la cosa no se traduzca en una parada larga de las obras. Pues quedamos a la espera con cierta ansiedad que el procedimiento “normal” de proyectos, licitaciones y adjudicación suele durar más de un año…

Y ahora, la alta política. Atribuyen al secretario de Organización del PSOE, José Antonio Mateo, la instigación a la moción de censura, a cinco meses de elecciones y tras medio año meditándolo, que se ha producido en el municipio del alfoz de los Huertos y la caída del alcalde popular, Alfonso Asenjo, para que asuma el bastón de mando la última concejala socialista incorporada a aquella Corporación, Manuela Fernández. Hay quien ve en este asalto a esa alcaldía la revancha de la pérdida por los socialistas del bastón de mando en Hontanares de Eresma, en septiembre de 2021, por el cambio de apoyos de dos concejales de Ciudadanos que decidieron aupar al popular, Javier García, aunque otros mentideros se susurra que sólo se buscaba poner una chincheta roja en el mapa provincial antes de que llegue mayo. Alta política, ya le digo.

No me olvido, de vuelta a la capital, de que la ciudad ha perdido la carrera por la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial aunque mire, aquello era como poner a correr los cien metros a Usain Bolt contra una ancianita recién operada de la cadera, siendo la ancianita la ciudad de Segovia y su tejido empresarial y universitario, su propuesta de sede, la calidad del dosier enviado… Desde el Ayuntamiento se sigue sin hacer público el documento completo de la candidatura y se culpó —¡sorpresa!— a la Junta, cuyo informe valía 3 puntos sobre 87 totales. Vamos bien.

Bueno, como no hizo falta competir con nadie, y como todo el mundo sabe, la palabra de Pedro Sánchez pesa más que la de un pastor castellano de los de antes, tenemos en el horizonte cercano el Centro de innovación y tecnificación de alto rendimiento de la Formación Profesional, sobre el que han vuelto a anunciar que en mayo vendrán los del Ministerio a “redimensionar” los espacios del Cide en la parte del edificio que quieren ocupar. Bueno, si para entonces se ha acabado la obra que sigue sin resolverse lo del contrato del “cristalero” y la alcaldesa parece molestarse cuando se le pregunta por el proceso… Bah, estará todo controlado, que aquí hay mucha “intención” de que salgan adelante las cosas y eso es lo que cuenta.

Hala. Voy liquidando mirando de reojo al río Eresma, que empieza a estar crecidito y sólo estamos en la segunda semana de diciembre, con el pantano bien lleno y lluvias persistentes y abundantes, que dicen los meteorólogos.

¿Del candidato del PP a la Alcaldía? Chico, de momento sólo habla la calle donde se da por sentada que la nominación recaerá en “el alto” frente “al joven” —no es que quiera ser críptico, es que la gente habla en estos términos en los bares e inauguraciones y no seré yo el que rompa la magia siendo casi Navidad— aunque aún hay pelea y se espera que el partido se pronuncie con más exactitud de una vez, quizá esta misma semana… Ya se lo contarán en este periódico.

https://www.youtube.com/watch?v=jWMOqVKHeSQ