4 Comments

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Segovia ha denunciado este lunes la falta de avances en las reivindicaciones planteadas por la plantilla municipal, medio año después de la concentración celebrada el pasado 22 de mayo, coincidiendo con la festividad de Santa Rita. En un comunicado, el órgano de representación afirma que la situación de los trabajadores “sigue lejos de conseguirse” y que en los últimos meses “la tónica dominante sigue siendo la callada por respuesta”.

Según detalla la Junta de Personal, continúan sin resolverse cuestiones consideradas fundamentales para el funcionamiento interno de los servicios municipales. Entre ellas, la realización del reconocimiento médico, que no se lleva a cabo desde hace dos años; la renovación de vestuario de distintos departamentos, que “lleva años sin acometerse”; y la provisión regular de material de oficina, que, según el comunicado, “se realiza con cuentagotas, ralentizando el trabajo del personal”.

El órgano de representación alerta también de la falta de sustituciones en procesos de baja o jubilación, lo que estaría provocando “sobrecarga de trabajo y estrés en el resto de la plantilla”. A ello se suma, según la nota, una “clara evitación a la Junta de Personal”, con mesas de negociación convocadas únicamente para asuntos urgentes y sin abordar acuerdos pendientes de legislaturas anteriores.

La Junta de Personal asegura que la comunicación con el Ayuntamiento se canaliza únicamente mediante informes emitidos por la jefatura de Personal, “sin convocar los mecanismos establecidos para su negociación”. El último de estos informes se refiere al artículo 35 del Acuerdo-Convenio sobre asistencia jurídica a empleados municipales. Según el comunicado, se establece que el Ayuntamiento abonará los gastos de defensa jurídica solo en caso de absolución, lo que obliga a los trabajadores a adelantar los costes de su defensa. La Junta considera que esta interpretación “no está recogida en el convenio” y ha solicitado una mesa paritaria para aclarar el criterio, “sin obtener respuesta alguna”.

El presidente de la Junta de Personal, Juan José García, insiste en que la situación laboral “lejos de normalizarse, cada vez se encuentra más deteriorada”, e insta al equipo de Gobierno a retomar el diálogo y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.