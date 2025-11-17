4 Comments

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Segovia ha denunciado este lunes la falta de avances en las reivindicaciones planteadas por la plantilla municipal, medio año después de la concentración celebrada el pasado 22 de mayo, coincidiendo con la festividad de Santa Rita. En un comunicado, el órgano de representación afirma que la situación de los trabajadores “sigue lejos de conseguirse” y que en los últimos meses “la tónica dominante sigue siendo la callada por respuesta”.
Según detalla la Junta de Personal, continúan sin resolverse cuestiones consideradas fundamentales para el funcionamiento interno de los servicios municipales. Entre ellas, la realización del reconocimiento médico, que no se lleva a cabo desde hace dos años; la renovación de vestuario de distintos departamentos, que “lleva años sin acometerse”; y la provisión regular de material de oficina, que, según el comunicado, “se realiza con cuentagotas, ralentizando el trabajo del personal”.
El órgano de representación alerta también de la falta de sustituciones en procesos de baja o jubilación, lo que estaría provocando “sobrecarga de trabajo y estrés en el resto de la plantilla”. A ello se suma, según la nota, una “clara evitación a la Junta de Personal”, con mesas de negociación convocadas únicamente para asuntos urgentes y sin abordar acuerdos pendientes de legislaturas anteriores.
La Junta de Personal asegura que la comunicación con el Ayuntamiento se canaliza únicamente mediante informes emitidos por la jefatura de Personal, “sin convocar los mecanismos establecidos para su negociación”. El último de estos informes se refiere al artículo 35 del Acuerdo-Convenio sobre asistencia jurídica a empleados municipales. Según el comunicado, se establece que el Ayuntamiento abonará los gastos de defensa jurídica solo en caso de absolución, lo que obliga a los trabajadores a adelantar los costes de su defensa. La Junta considera que esta interpretación “no está recogida en el convenio” y ha solicitado una mesa paritaria para aclarar el criterio, “sin obtener respuesta alguna”.
El presidente de la Junta de Personal, Juan José García, insiste en que la situación laboral “lejos de normalizarse, cada vez se encuentra más deteriorada”, e insta al equipo de Gobierno a retomar el diálogo y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.
17 noviembre, 2025
Qué calladitos estuvieron los sindicatos “de clase” mientras las Klaras gobernaban… ahora postureo maleducado en Santa Rita y notitas de prensa. Que se vengan todos estos protestones unos días a la empresa privada, que ya verán lo que es el estrés y la rendición de resultados. A lo que tienen miedo es a la externalización de las bajas laborales, algo que ya no mencionan… por qué será?
17 noviembre, 2025
Estoy de acuerdo contigo Builder. El sesgo hacia la izquierda de la Junta de Personal es evidente. Nadie mejor que el PSOE sabe que para cerrar bocas sólo hay que dar lo que piden a los que se quejan por quejarse (que suelen ser algunos de los que forman parte en la Junta de Personal). Así lo han hecho 20 años y ahora que no están en el poder, les pinchan para que se quejen.
17 noviembre, 2025
Creo que no realizar reconocimientos médicos a los empleados es una obligación legal. El problema es que el nuevo equipo de gobierno lejos de solucionar todos aquellos problemas existentes ha creado una máquina de generar conflictos, poniendo a los mandos de personal a una persona empecinada en mejorar sus retribuciones a la par que empeora las condiciones del resto, obligándoles a adelantar el dinero de la asistencia jurídica en contra del convenio.
Evidentemente algo no funciona cuando los funcionarios se marchan del ayuntamiento, y si algunos a la empresa privada.
17 noviembre, 2025
Lamentable la situación laboral de los trabajadores , si es así, en casa del herrero cuchillo de palo. El problema aparte del equipo de gobierno son las personas , de grupo A, que bailan al son del equipo de gobierno y como ejemplo un botón, la técnico de riesgos laborales que se dedica a exigir cursillos si inspeccionar no una sola vez las instalaciones y situación laboral de los trabajadores y ahora como La nueva Jefa de personal y desde que entró solo se ha preocupado de su productividad y coger todo carguillo que podía para cobrar más. Lamentable. En personal han puesto en el cargo a una persona que mediatiza a la concejala de personal y engaña con buenas palabras y pocos hechos, ya que me costa que ella la referida concejala tiene una excelente disposición y tal vez no pueda o no la dejan.