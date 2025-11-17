9 Comments

Tras cerca de 40 años, la Fábrica de Borra de Segovia cerrará como escuela-taller municipal, dejará de impartir su formación práctica para perfiles “fuera del sistema”. Los cuatro trabajadores que impartían clases en el centro irán al paro una vez termine en marzo el actual ciclo formativo. El Ayuntamiento de Segovia no ha solicitado al SEPE la adhesión a nuevos programas.
Para los trabajadores, la medida acaba con abanico de posibilidades, en coordinación con SEPE para conseguir la integración laboral y social de personas, en ocasiones, de difícil inserción al mundo del trabajo. Por razones múltiples; por haber quedado en paro a edades “complicadas”, en otras por problemas educativos previos, por necesidades de reciclaje, en otras por estar próximo a la marginalidad. No entienden tampoco que todo el papeleo para renovar convenios el ayuntamiento no haya querido seguir adelante.
Desde el consistorio, en cambio, se destaca que en los últimos cursos no se cubrían las plazas ofertadas. Se considera que la tipología de formación impartida se ha quedado sin demanda, lo que invita a buscar nuevas fuentes formativas de cara al futuro.
Las escuelas taller surgieron en los 80, en un momento de elevado paro, y destinadas a facilitar formación laboral práctica a colectivos que no podían acceder a la formación reglada. Fue un modelo de éxito formativo que, en el caso de la de Segovia, permitió también recuperar el viejo edificio del XVIII, inicialmente dedicado al procesado de paños para su conversión en pasta de papel. En 1910 la fábrica se recicló para la elaboración de borras, restos de lana que se utilizaban para rellenar colchones, una actividad que se mantuvo hasta los años 70 del siglo XX.
17 noviembre, 2025
Si no se cubren las plazas de los cursos es normal cerrarla. O mejor, que se dedique a otros usos, hay muchas formas de sacarle partido a ese edificio.
17 noviembre, 2025
Señor Quesedediqueaotrosusos, le reto a que me diga un solo curso que no se haya podido poner en marcha por falta de alumnos.
17 noviembre, 2025
Antes de leerse el folletín mañanero de su partido, señor “de los otros usos”, entérese de la verdad y de la labor que durante 40 años han hecho los cursos de la Escuelas y los Talleres de Empleo Municipales.
Otra cosa es que algunos nieguen el riesgo de exclusión e incluso vean la tierra plana.
Ya mejor, será ‘sacar partido’ (nunca mejor dicho) para alguna actividad de señorito de turno o ahorrarse dinero para dietas y sueldos de políticos y adláteres asesores…
17 noviembre, 2025
Es curioso que el Ayuntamiento diga que “considera que la tipología de formación impartida se ha quedado sin demanda” cuando las empresas, en sectores como la construcción, se pasan el día reclamando profesionales. O cuando el 90% de los participantes en el curso de Atención sociosanitaria” encuentra trabajo en el sector antes de acabar las prácticas.
Además, si fueran más listos, negociarían con el SEPES para orientar esa formación hacia necesidades específicas de Segovia, como el adoquinado, el esgrafiado. emborrillado…
En cuanto al taller de costura, ya ha dado alumnos que se han autoempleado en talleres de costura y de reparación. Incluso se han usado hasta para vestir a los gigantones y reyes de cabalgata…
Las excusas como el culo. Todo el mundo tiene.
17 noviembre, 2025
Completamente de acuerdo con usted.
Actualmente se están impartiendo un certificado de profesionalidad de construcción y otro de atención sociosanitaria.
Ambos con gran demanda en el ámbito laboral.
Así que con el tiempo veremos los verdaderos motivos del ayuntamiento.
Estará la IE detrás?
Se verá…
17 noviembre, 2025
Nada, que se la cedan a los de la IE gratis como la fabrica de la moneda que están muy necesitados.
Está gente que rigen el ayuntamiento son unos clasistas.
17 noviembre, 2025
Yo solo puedo dar las gracias a los grandes profesionales de la Fábrica de Borra. Han hecho muchísimo por muchas personas para formarlas y encontrar empleo (entre los que yo me incluyo). Otra más de este infame ayuntamiento.Lo quitarán para poder sufragar aquella subida de sus salarios y de los amigotes que habrán metido como asesores. Ya sabemos cómo funciona esto. ¡Qué asco! Es una vergüenza. Ya está bien, a parte de tener Segovia hecha una mierda, las obras de Blanca de Silos, las de las Plazas de Nueva Segovia, que los vecinos no quieren, obligando a cerrar negocios… subidas de IBI,agua,tasazo de basura… ¡Son tantas cosas! Y ahora el cierre de la Fábrica de Borra, que tanto ha hecho por mucha gente. Mejor me callo porque si hablo, igual voy preso.
17 noviembre, 2025
La IE ?
Curioso, el edificio les pilla al lado.
17 noviembre, 2025
Un periodismo que escribe sin saber y un ayuntamiento que cierra sin conocer.
Que pena!!!