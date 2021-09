Tenso pleno en Hontanares de Eresma. Conforme a lo previsto, el líder de la oposición, el popular Javier García lograba sumar a los cuatro concejales del PP los dos de Ciudadanos para sacar adelante la moción de censura que acaba con los dos años de mandato de la hasta ahora alcaldesa, la socialista María Vallejo. García recupera así el bastón de alcalde que perdió en 2015 cuando el tripartito entre UPyD, Centrados y PSOE dieron la alcaldía a María del Pilar Sánchez, pacto que se repitió en 2019 pero con los tres socialistas y los dos naranjas para auspiciar entonces la alcaldía de la socialista.

Normal pues que los protagonistas del pleno de moción fueran, además del alcalde entrante y el saliente, los dos concejales de Ciudadanos, Jesús de las Heras y Benigno Garrido, contra los cuales se escuchó algún que otro insulto. Entre los partidarios de la ex-alcadesa se apunta a acuerdos “bajo cuerda” como trasfondo de este cambio de socios de los naranja. Algo que niega tanto el PP como Ciudadanos.

Disconformidad con el uso de remanentes

En un comunicado, la formación naranja, justifica sin embargo este cambio de pareja porque la relación con la alcaldesa, María Vallejo, era “muy difícil y la situación, insostenible”. En palabras de Garrido, “el detonante ha sido la diversidad de criterios a la hora de elaborar el proyecto de destino de los remanentes de tesorería“. Añade además el portavoz que “la mala gestión de la regidora para con los asuntos trascendentales de nuestra localidad nos ha llevado a la parálisis más absoluta. Además, de manera autoritaria, nos ha mantenido al margen en la toma de decisiones”.

Desde el grupo popular en Hontanares pedían tranquilidad a los vecinos y prometían que no repetirán errores y potenciarán “las cosas que funcionaron en su día, siempre pensando en el bien y en el beneficio de los vecinos de Hontanares de Eresma. Sobre todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes al tiempo que sin olvidarnos de nuestros mayores”. Respecto a la posibilidad de acuerdos ocultos refieren “que no os cuenten tonterías malintencionadas como han estado circulando en estos días previos a la celebración del Pleno de la Moción de Censura en algunos medios de comunicación provinciales, filtrados solo por una de las partes, típico recurso en situaciones de estas características. Dejarnos demostraros de lo que somos capaces y verlo y valorarlo por vosotros mismos, que no os lo cuenten”.

PSOE: “actitud carroñera y prepotente”

En el PSOE , en cambio, tienen un relato bien diferente. “Se trata de una moción que nos hemos encontrado de repente y de la que no hemos tenido ningún tipo de comunicación anterior por parte de C’s, siendo como eran socios de gobierno. Es más ni siquiera se han reunido con nosotros previamente para informarnos de sus intenciones antes de la presentación de la moción”, lamentaba Vallejo.

Con todo, las críticas más punzantes del PSOE se las ha llevado García, a quien los socialistas tildan de “actitud carroñera“, “oposición destructiva y prepotente cuyo único objetivo ha sido el de desgastar al equipo de Gobierno para conseguir su único objetivo: el sillón de la alcaldía para ascender, en el caso concreto de García, en sus aspiraciones políticas”, se despachaba la socialista para concluir que “la oferta de Javier García, portavoz del Partido Popular en el consistorio hontanariego, ha debido ser muy tentadora porque no han tenido la más mínima intención de negociar”, afirmaba la ya ex alcaldesa socialista, María Vallejo, que por otra parte ha recibido todo el apoyo del PSOE de Segovia. “El tiempo terminará por demostrar que su gestión es la que corresponde a una persona íntegra, responsable y cuyo único objetivo ha sido y seguirá siendo el de seguir mejorando la vida de sus vecinos y vecinas”, manifestaba el secretario de organización del Partido, José Antonio Mateo.