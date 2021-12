Tengo una caja, grande, la única que tiene espacio fijo en mi caótico trastero, que está rotulada en rojo y letra gorda con la palabra “Navidad”. Ahí está la figura manca de San José y el niño que perdió la corona, los espumillones, las velas “especiales”, algún matasuegras chupado y todos los elementos de decoración para estos días a los que cada año se incorporan cosas nuevas y que incluyen adornos de la década de los 80 que nunca más se utilizarán pero que, de ninguna manera irán a la basura porque siempre evocan algo. Qué quiere, soy así de ñoño.

Ahí están, claro, las madejas de cables y tiras de luces, siempre enrolladas en nudos imposibles —¡Malditos elfos o lo que sean, con el cuidado que pongo al guardarlas!— para darme entretenimiento. Supongo que son líos parecidos a los que tienen en sus almacenes los de la empresa de Peñaranda de Bracamonte que monta las luminarias en las calles segovianas desde siempre. Imagino a estas horas a varios operarios desenrollando a toda prisa las del Pirulí de Nueva Segovia, que al parecer no han tenido tiempo de montarlas aún… Cosas que pasan cuando se renuevan contratos sin demasiadas exigencias y a buen precio.

De la caja “Navidad” del Ayuntamiento ha salido, otra vez, Artabán. Digo yo que será para amortizar los ropajes que se adquirieron el año pasado, que la historieta esa del cuarto rey no cuajó el año pasado y este tiene pinta de que tampoco emociona demasiado. En fin, lo de coger la linde y tirar pa’lante. Se anuncia la gira del artista como “la de su despedida de la ciudad” aunque no me fío que lo mismo el año que viene nos sueltan una precuela tipo “Artabán, los orígenes” y para años posteriores, producciones paralelas del estilo “Artabán v/s Baltasar”… Ah, ya que estamos, no se deje engañar por el nombre. No le será fácil encontrar elementos con los que renovar sus adornos en el “mercadillo navideño” de la plaza Mayor donde hay de todo menos productos navideños. El concejal de turno lo llama “prueba piloto“. Al menos puede coger ahí al lado el trenecito que ahora sabemos que es un negocio totalmente privado puesto en marcha después de que un señor pidiera permiso para usar la vía pública y el ayuntamiento se lo tramitara a velocidades nunca vistas en Urbanismo y además, supongo que por el buen rollo navideño, le pone la taquilla y el taquillero. Que suerte la de los empresarios estos ¿No?

Hala, hoy no andaremos mucho más por el Ayuntamiento, que esto es un texto de resumen de actividad de la semana y me cuesta encontrar asuntos que contarle. Estarán liados con las cuentas de cierre del año y colocando la “nueva” oficina de comunicación de la Alcaldía. Nuestro deseo de éxito al periodista, Sergio Arribas. Tiene tajo por delante.

Un detallito sobre el cese de su antecesora que la concejala de Deportes, Marián Rueda, abrió una rueda de prensa “lamentando” la marcha de la anterior jefa de prensa, Yolanda Fernández. Lo hizo con Clara Luquero (la autora directa y única del despido) sentada a su lado. La alcaldesa apenas torció el gesto…

Pues nada, a picar de otras administraciones. Por ejemplo, en la Diputación los socialistas tratan de mantener viva la polémica sobre la subvención que pidió el diputado popular, Buquerín para sus empresas, y piden la dimisión “por mentir en el pleno”. Ojo con los argumentarios que los carga el diablo… Allí también se aprueban este lunes los presupuestos de 2021 para empezar el año con cuentas nuevas. En el Ayuntamiento, ya sabe, van con más calma. A ver si para marzo…

Hablando de las cuentas anuales. Los de la formación Por Ávila se están poniendo exquisitos para permitir apoyar las cuentas de la Junta. Al parecer se han aprendido el modelo de los nacionalistas en Madrid y no paran de pedir y pedir todo lo que se les pasa por la cabeza. Al presidente, Mañueco, (a los castellanos y leoneses) le costará 30 millones de euros el voto de los abulenses. Luego está el Mañueco belicoso que ha convertido el asunto de Navacerrada en el banderín de pelea con el Gobierno central. ¿Sabe eso de la hermana pequeña que azuzaba y la grande para que cantara a gritos las verdades del barquero? Pues Ayuso, la presidenta de Madrid, me recuerda a la pequeña. De momento, el TSJ dice que nada de cierres así que los de la estación pueden abrir… Pero no tienen nieve para hacerlo. Mire que si al final va a ser cierto eso de la subida de las temperaturas y lo inviable de tener pistas en esa montaña… ¡Bah! Me lo saco de la cabeza que ya me han hecho fotos detrás de las pancartas de los que protestan. Oiga, que el alcalde de la Granja, Samuel Alonso, y el exalcalde, ahora procurador, José Luis Vázquez, que siguen callados. ¿Les habrá pasado algo?

Tres pueblos salen hoy en el destacado provincial: Primero Sotosalbos, todo lleno de amor el fin de semana con una nueva edición de “Enamora Sotosalbos”. Si hasta del diputado Javier Maroto, ciudadano afincado y activo en el pueblo, debía andar por ahí con ojitos tiernos. (Me han dicho, que yo no lo he visto). El segundo, Coca, donde se ha descubierto una estatua homenaje a los resineros en un acto que parecía una reunión de cargos y militantes del PSOE donde no era fácil encontrar un solo representante de otro partido político. (Ahí dejo la foto). El tercero, Cantimpalos, donde ha habido una nueva edición del cross de la localidad que, en chicas, ha ganado Idaira Prieto mientras su padre, el olímpico Antonio, repetía en meta que “se lo merece” después de un año duro. Pues enhorabuena a la segoviana.

No podría acabar sin referirme a la nueva creación de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), que ha creado y ampara una asociación de mujeres empresarias que, al parecer, cuando hacen gremio por cuestión de género sólo piensan en “colaborar y dejar a un lado la competencia”. Son unas 60 así que debe ser una cosa muy importante. ¿Por qué me viene ahora a la cabeza la imagen de mi abuela, cuando zanjaba las ideas melindres con un tajante: “Qué bobás”?

Esto… Se confirma: si un excelente recipiente como el Museo Esteban Vicente se llena con arte contemporáneo de cierta calidad resulta que atrae público… El lugar recibió el año pasado 13.761 visitas y de ellas, más de 11.000 iban a ver la muestra de Gonzalo Borondo. Seguro que se han fijado en esto en la dirección del Museo ¿No? Pues hala, a programar.

Le voy dejando que quiero acicalarme para acudir a la entrega del premio “Mujer y Tecnología” que la fundación privada Orange celebra en el contenedor público de la Casa de la Lectura y que recaerá en la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Se otorga a “mujeres que destacan por su labor en los ámbitos de la innovación social, la tecnología, la comunicación y constituyen un referente en el desarrollo y la transformación de la sociedad”. Ya lo explicarán allí, digo yo. Lo bueno para Calviño: un diploma y 4.000 euros de premio que siempre vienen bien si andas apretado en estas fechas. Caramba, otro flash de cabeza de esos que me dan. ¿Pues no me acuerdo ahora del Premio Paloma Maroto, de creación municipal, que se llevó en su única edición celebrada hasta ahora la que fuera concejala de Obras, Paloma Maroto?

Espero que en el festejo que protagoniza Calviño guarden las distancias y eso que el virus amenaza seriamente la tranquilidad de las fiestas de la navidad… Cuídese, por favor.