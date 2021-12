El PSOE pide la dimisión de Buquerín por engañar al pleno sobre su subvención de Prodestur

Parecía que PSOE, y por descontado equipo de Gobierno, habían pasado página, pero no. El viceportavoz del Grupo Socialista, José Antonio Mateo, remarcaba en un comunicado que tras revisar el expediente de las subvenciones de Prodestur que solicitaron los diputados populares José María Bravo y César Buquerín “queda contrastado que el señor Buquerín no solicitó la subvención a través de ninguna gestoría, sino directamente a través de su propia empresa. Esto evidencia que las excusas con las que la Diputación quiso salir al paso de las irregularidades en este proceso no son una explicación fehaciente de los hechos: La Diputación y el señor Buquerín mienten cuando han intentado echar la culpa a una gestoría”, enfatiza Mateo.

El pasado mes, el PSOE desveló que dos diputados provinciales, Buquerín y el vicepresidente José María Bravo, habían solicitado para empresas por ellos participadas una línea de ayudas a las actividades hosteleras de Prodestur. A Bravo se la rechazaron pero no a un hotel administrado por Buquerín, al que se le concedieron 1.300€, en clara vulneración de la normativa que impide recibir ayudas de una administración a los cargos electos que la representan.

Tras difundirse la irregularidad, que ambos diputados imputaron a descoordinaciones con sus respectivas gestorías (según su versión las gestorías habrían solicitado la ayuda con el desconocimiento de los afectados), Buquerín devolvió la ayuda. Posteriormente en el pleno Bravo reiteró una suerte de disculpas por el error cometido, aceptándolas el portavoz Macario San Domingo.

Ahí parecía quedar el asunto, pero tras revisar la documentación de la solicitud, Mateo constató que dificilmente en el caso de Buquerín podía haber habido una “descoordinación” con ninguna gestoría, por cuanto la solicitud del ayllonés vino directamente desde la empresa beneficiaria, razón por la cual el PSOE pide, ahora sí, la dimisión de Buquerín por mentir a los plenarios. Por su parte, Buquerín ha declinado hacer declaraciones.

Dimisión inmediata

A diferencia del portavoz San Macario, es ahora Mateo, secretario de organización del PSOE de Segovia y a lo que parece partidario de una línea “más dura” para con el equipo de Gobierno, el que no se da por satisfecho con las explicaciones y “disculpas” vertidas por Bravo, a quien afea precisamente no haberse disculpado, si bien circunscribe la petición de dimisión a Buquerín pues “más grave que no pedir disculpas es mentir como lo ha hecho el señor Buquerín y pretender que aquí no pase nada”, lamentaba el viceportavoz socialista. “No es de recibo, y nosotros no lo vamos a permitir, que continúe en la Diputación representando a los segovianos alguien que miente a la ciudadanía. El diputado del Partido Popular César Buquerín tiene que dimitir de su cargo de manera inmediata”.