Me han venido estos días a la cabeza aquellas imágenes sonrojantes de José María Ruiz Mateo con el puño en extraña posición como para golpear al entonces ya exministro, Miguel Boyer en medio de una marea de gente. “Que te pego, leche”, decía el jerezano.

Hoy los “te pego leche” parece que siguen por ahí vigentes. Mire, empiezo con los “padres de la patria” (no se si cabe tamaño nombre), el diputado socialista, José Luis Aceves, y el senador popular, Pablo Pérez, protagonistas de un áspero encontronazo con testigos que lo identifican con una escena de taberna de localidad profunda a altas horas de la madrugada, en la que el socialista se fue directo a buscar al popular con ánimo de ajustar por la vía rápida e incluyendo golpecitos en el hombro, palabras malsonantes y algunas voces, las cuentas por la polémica del IBI de la sede del PSOE que denunciara Pérez unas semanas antes… No llegó la sangre al río pero el espectáculo ya había sucedido. Y eso que estaban en un acto de presentación del libro que firma Manuel Pacheco (“El voto en Segovia“) en el que se afirma que los segovianos somos moderados en el voto. Pues ya ve que algunos de los políticos a los que votamos, no.

Ya sabe que la Agrupación de Comerciantes (ACS) ha decidido alejarse de la Federación de Empresarios. Pues con menos pechos hinchados pero también con cierta tensión se resolvió el viernes la mudanza de una asesoría vinculada a la díscola ACS desde la Fes a los nuevos locales… Seguro que se acuerda de la diputada de “no me guiñes el ojo, imbecil” pues ahora, Beatriz Escudero es secretaria de la Federación que preside Andrés Ortega y ambos estaban allí para, incluso, llamar a la policía por un quítame allá unos papeles… ¡Caramba, qué difíciles son las separaciones!

Lo que no debe de ser tan complicado es adaptar encuestas a las necesidades de uno. Va el Ministerio y se descuelga con un titular de nota de prensa que viene a asegurar que el 85,78 por ciento de los participantes en una consulta que hicieron por internet —no la busque, la han quitado— está de acuerdo con el cierre de la estación de Navacerrada. Será que no domino la demoscopia porque yo he preguntado en mi bloque de vecinos y el dato que me sale es justo al revés… Claro, que en la del Ministerio se podía votar varias veces. ¡Anda! Me acuerdo ahora. ¿Cómo irá lo de los presupuestos participativos?

Me está quedando marrullero este inicio del texto pero así vienen las cosas, que parece que el buen rollito entre Podemos e IU en el Ayuntamiento (fuera ya ocurría) se va acabando. El podemita, Guillermo San Juan, no desperdició este viernes la oportunidad de advertir en un pleno a la de IU, Ana Peñalosa, que no está cumpliendo los acuerdos firmados para crear ayudas para el alquiler y Ángel Galindo no tardó en soltar al morado que eso de hacer ruedas de prensa sobre el asunto de la recuperación del tren convencional justo antes de la manifestación de la plataforma en la que están IU, Podemos y otros era tratar de arrogarse méritos ante la opinión pública y que eso está muy feo. Ajustando cuentas. Caramba, si ya estamos pendientes de las elecciones de mayo de 2023…

No piense que en otros ayuntamientos se aburren, que en el de Cuéllar hubo una propuesta de reprobación a todo el equipo de Gobierno planteada por los concejales de Cs en la que tampoco se disimuló el “malestar” de unos y otros y el que tenga que redactar el acta de aquella sesión va a tener que usar el pitidito de tapar las palabras malsonantes varias veces…

Más gente tensa: Los vecinos del recinto amurallado asociados en Avras, que quieren que se acaben de una vez las fiestas de universitarios con exceso de ruido de madrugada y también con las molestias que sufren cuando la gente sale de los bares, tras el ocio nocturno, e inician una campaña de “llame usted a la poli todas las veces que haga falta”. Bueno, pues parece justa su reivindicación del derecho al descanso ¿No?

Una de desorden público: se busca a un grupo de chavales de 14-15 años que han cogido afición a quemar contenedores por puro divertimento. Estoy seguro que acabarán pillándoles aunque no estoy tan convencido de que el castigo, si lo hubiere, sea suficientemente aleccionador… Ya veremos.

Hala, venga, a las tareas ordinarias. Ha habido otro pleno plomizo en Segovia del que lo mejor que se saca es que los concejales, por fin, ocupan sus escaños en el hemiciclo y hasta puede ir el público a verlos, si se diera el caso de que alguien quisiera hacerlo. Lo decidieron entre ellos y sin publicidad —como los contratos menores— pero bueno, ya lo sabe para las próximas sesiones. Ahora que sale el Consistorio, andan preocupados con eso de la ilegalidad de las plusvalías, que por ese concepto se cobraban en la capital tres milloncetes al año y si se suma la provincia es el doble… No se gaste el dinero celebrándolo que ya verá como se sacan algo de la manga.

Me entra con calzador pero quiero hacer referencia a la gala de premios de la Federación de las Mujeres Rurales en una ronda de premios en la que se distinguió a una mujer rural —de las que curra y vive por y de ese complejo mundo— llamada Mila Sánchez, y cuatro “triunfadoras” mediáticas que no en todos los casos tuvieron fácil explicar cual era su relación con el campo. Sería para establecer contrastes, digo yo. Oiga, un éxito, el Juan Bravo lleno.

Bueno, voy a ir marchándome que tanto ruido me pone la cabeza como un bombo y luego salgo despistado y al cruzar la calle pasa lo que pasa. Ya sabe, me refiero a eso de que los atropellos que hay en Segovia, que no son muchos, son siempre en los pasos de peatones —sólo hay 3.000 en Segovia— que digo yo que si se piensa un poco en ello seguro que se puede hacer algo más que repintar los “Pare, Mire, Cruce” ¿No?

Hala, le dejo que tengo junta de vecinos la próxima semana y voy a aprender antes los rudimentos de algún arte marcial por si acaso la cosa se pone tensa. Siga cuidándose.