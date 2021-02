Postales de Segovia. Mvseos VII (Museo de Artillería).

Los Mvseos e instituciones de distintos países editan tarjetas postales que ilustran con pinturas u otro tipo de representaciones artísticas. Traemos a ‘Retrosegovia’ una serie de cartulinas de obras de arte, relacionadas con Segovia, que se exponen por diferentes museos nacionales y extranjeros.

Esta nueva tarjeta postal ilustrada, de la serie que hemos denominado genéricamente ‘Museos’, reproduce la imagen de una maqueta del Alcázar de Segovia expuesta en su día en el desaparecido Museo de Artillería de Madrid.

Museo de Artillería.

El Museo de Artillería tuvo su antecedente en el Real Museo Militar. Posteriormente, durante la Segunda República, pasa a formar parte del instituido Museo Histórico Militar; en la actualidad, Museo del Ejército ubicado en el Alcázar de Toledo -Nota al final del texto-. (Enlace web Museo del Ejército ‘historia del museo’).

La Postal.

La imagen muestra una maqueta del Alcázar de Segovia y su entorno antes del incendio de 1862.

Abajo a la izquierda se aprecia la puente Castellana sobre el río Eresma y algunos edificios del barrio de San Marcos. A la derecha podemos ver, aún completo, el puente del Piojo que salvaba el arroyo Clamores.

En el castro, además de la fortaleza, al fondo, está representada la Casa de la Química. La imagen ocupa toda la superficie de la cartulina.

En la parte dedicada a la dirección y el texto está impresa la siguiente descripción:

“Museo de Artillería – Madrid. Modelo del Alcázar de Segovia construido en el Museo. Fue edificado por el Rey Alfonso VI de Castilla, en el mismo sitio que ocupaba la fortaleza de Hércules. Colegio militar de Artillería desde 1764 a 1862 en que se incendió, pasando entonces al exconvento de San Francisco, donde continúa”.

Esperemos que por muchos años se mantenga la Academia de Artillería, ahora que la conocida Base Mixta de Carros de Combate, será trasladada para su reagrupación en un Centro Logístico de Defensa; complejo que se creará en Córdoba.

La tarjeta, está impresa en los talleres de la Fototipia Hauser y Menet – Madrid, aunque no figura fecha de estampación, podría ser de los años veinte del siglo pasado.

La edición, tampoco detallada, pertenece a alguno de los cuadernillos, editados por el Museo de Artillería.

Estos blocs contenían un número determinado de cartulinas (12, 20), numeradas o sin numerar, que mostraban distintos objetos, dependencias y salas del edificio que lo albergaba: el Palacio del Buen Retiro.

Museo de Artillería (Madrid). En la interesante ‘Memoria histórico-descriptiva acerca del Museo de Artillería’, escrita en 1874 por Adolfo Carrasco, podemos leer: “Creación, 1803 [Fernando VII]. El primitivo origen del Real Museo Militar se encuentra en el Real decreto de 19 de octubre de 1756, estableciéndose cuatro arsenales de Artillería, en Barcelona, Zaragoza, Sevilla y la Coruña; y a consecuencia de cuya disposición se planteó otro central en Madrid, al que habían de remitirse y dejar en depósito muestras y modelos de los trabajos ejecutados en los otros, para que en el Despacho de la Guerra y Dirección general de Artillería e Ingenieros (creada en aquel mismo años), se pudiera tener exacta noticia y cabal conocimiento de los adelantos y novedades de todos. Pero la verdadera creación del Museo tuvo lugar en virtud de Real orden de 29 de marzo de 1803, en la que se mandaba costear por los fondos del ramo de Artillería, a cargo de cuyo cuerpo debía quedar el nuevo establecimiento, siendo el Gefe superior Generalísimo el Príncipe de la Paz, Gefe de Estado Mayor de Artillería el General D. José Navarro Sangran, y Subinspector del departamento de Segovia D. Miguel Ceballos…”.

