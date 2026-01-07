free web stats

El reparto de sal se mantiene sólo en el punto limpio de Vallejuelo

Posted By on 7, Ene, 2026

Finalizada la campaña de reparto de sal y fundentes para particulares y vecinos y comprobado que aún se mantiene la demanda de estos productos por parte de algunos ciudadanos, el Ayuntamiento de Segovia, a través de la concesionaria, FCC, mantiene abierta la posibilidad de adquirir estos productos de manera gratuita, únicamente en el Centro del Punto Limpio del Vallejuelo, en Zamarramala (antiguo veredero de El Peñigoso).

El horario para este reparto se ha establecido entre las 8.00 y las 20.00 horas, de lunes a viernes, y entre las 8.00 y las 15.00 los domingos y festivos.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *