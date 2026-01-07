El reparto de sal se mantiene sólo en el punto limpio de Vallejuelo

Finalizada la campaña de reparto de sal y fundentes para particulares y vecinos y comprobado que aún se mantiene la demanda de estos productos por parte de algunos ciudadanos, el Ayuntamiento de Segovia, a través de la concesionaria, FCC, mantiene abierta la posibilidad de adquirir estos productos de manera gratuita, únicamente en el Centro del Punto Limpio del Vallejuelo, en Zamarramala (antiguo veredero de El Peñigoso).

El horario para este reparto se ha establecido entre las 8.00 y las 20.00 horas, de lunes a viernes, y entre las 8.00 y las 15.00 los domingos y festivos.