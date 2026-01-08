Segovia cierra 2025 como la única provincia de Castilla y León que gana autónomos

Segovia cerró el año 2025 con un incremento neto de 81 trabajadores autónomos, lo que supone un crecimiento del 0,6 % respecto a diciembre de 2024, hasta alcanzar los 13.938 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es la única provincia de Castilla y León que registra un balance anual positivo, según los datos publicados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

El crecimiento interanual se concentra principalmente en actividades profesionales, científicas y técnicas, que suman 66 nuevos autónomos, así como en información y comunicación, educación, actividades artísticas y administrativas. Por género, el aumento se sostiene especialmente en el colectivo femenino, con 75 nuevas autónomas en el último año, frente a un incremento más moderado entre los varones.

En comparación mensual, diciembre deja una ligera corrección a la baja en la provincia, con 51 autónomos menos que en noviembre, lo que representa un descenso del 0,4 %, en línea con el comportamiento estacional habitual del cierre de año.

Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, el año 2025 se salda con una pérdida de 1.345 autónomos, lo que supone un descenso del 0,7 % y sitúa el total regional en 182.761 afiliados. La comunidad es una de las cinco del país que cierran el ejercicio en negativo, en contraste con el crecimiento registrado a nivel nacional, donde el número de autónomos aumentó en 39.002 personas.

Por provincias, todas registran descensos salvo Segovia. Las mayores caídas se produjeron en León y Valladolid, con 378 y 370 autónomos menos, respectivamente. Por sectores, el balance regional refleja pérdidas destacadas en comercio, agricultura, transporte, industria y hostelería, mientras que crecen las actividades profesionales y técnicas, sanitarias, educativas e inmobiliarias.

Desde ATA Castilla y León, su presidenta, Leticia Mingueza, ha señalado que estos datos “consolidan una tendencia negativa prolongada durante más de una década”, subrayando la necesidad de medidas de apoyo específicas para el colectivo autónomo, especialmente en el medio rural y en los sectores tradicionales.