4 Comments

Asetra Segovia ha manifestado su “más absoluto rechazo” a la nueva subida de los peajes aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el año 2026 en las autopistas AP-6 y AP-61, al considerar que se trata de una medida “injusta, reiterativa y claramente perjudicial para el sector del transporte segoviano”. Así lo expresa la organización empresarial en un comunicado difundido este 7 de enero.

Según la orden ministerial publicada a finales de diciembre, los peajes de ambas vías se incrementarán un 3,64 % a partir del 1 de enero de 2026, una decisión que, según Asetra, vuelve a situar a los transportistas de Segovia “entre los más castigados” por el uso de unas infraestructuras que consideran imprescindibles para la movilidad profesional y la actividad económica de la provincia.

La asociación recuerda que los transportistas segovianos llevan “más de 60 años soportando el coste del peaje para cruzar la Sierra de Guadarrama”, una circunstancia que califican de “discriminación evidente respecto a otras provincias limítrofes con Madrid”, cuyos profesionales pueden acceder al principal núcleo económico del país sin asumir este sobrecoste.

Asetra subraya que el impacto del peaje es especialmente grave para el transporte pesado, ya que el importe puede alcanzar “hasta 26 euros por trayecto”, lo que supone un encarecimiento directo del coste por kilómetro recorrido, reduce la competitividad de las empresas segovianas y acaba repercutiendo en “el precio final de las mercancías”.

En el comunicado, la organización empresarial insiste en que “la solución real y definitiva pasa por la supresión del peaje en el túnel de Guadarrama”, una infraestructura que consideran estratégica y que, a su juicio, “debería ser de uso libre tras décadas de explotación”. Añaden que el mantenimiento del peaje provoca que muchos vehículos pesados se desvíen por alternativas como el Puerto del León o la travesía de San Rafael, lo que “incrementa los riesgos para la seguridad vial”.

Asetra Segovia muestra además su preocupación por el futuro de la concesión, ante el temor de que el final anunciado para 2029 “pueda derivar en nuevas prórrogas del peaje”. Por ello, exige al Gobierno de España “el fin del peaje en la AP-6 y la AP-61” y reclama “un trato justo y equitativo para los transportistas y para la provincia de Segovia”, similar al que existe en otras autopistas.

La organización concluye reiterando que continuará defendiendo esta reivindicación “hasta que se ponga fin a una situación que lastra la competitividad del sector, la seguridad vial y el desarrollo económico de la provincia”.