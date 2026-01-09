La Guardia Civil de Segovia, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha detenido a un joven de 26 años, vecino de San Cristóbal de Segovia, como presunto autor de un delito de daños agravados.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero de 2025 en la localidad de San Cristóbal de Segovia, donde se produjo un incendio intencionado que afectó a cuatro vehículos y a la fachada de una vivienda. Por ello se inició una larga y exhaustiva investigación desarrollada por guardias civiles especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia, que permitió esclarecer la autoría de este grave suceso.

El detenido habría utilizado dos artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, que aprendió a confeccionar con tutoriales de YouTube, con la finalidad de provocar la quema del vehículo propiedad del alcalde de la localidad, en represalia a varias actuaciones administrativas relacionadas con la expropiación de terrenos y la imposición de sanciones municipales.

Los daños ocasionados, que afectaron a más vehículos y a la fachada de una vivienda, se estiman en más de 150.000 euros, constituyendo un perjuicio de notable gravedad tanto para el patrimonio particular como para la seguridad pública.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestos a disposición Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza nº 3 de Segovia.