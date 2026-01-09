11 Comments

El día que se publicó la lista de la lotería de Navidad fue una explosión de alegría en Segovia, aunque lo de menos era si alguno de los premios había recalado en nuestra provincia. Los medios de comunicación coincidían en que el gordo para Segovia era el de las mejoras que nos esperaban para el 2031, en que podría llegar la tan cacareada ampliación del Hospital. Seis años vista, nada menos. Y pocos días después, siguiendo el festejo, nos confirmaban que médicos y enfermeros habían echado la carta a los Reyes Magos y que sí, que les iban a hacer caso precisamente para el 2031. Pues qué bien.
Efectivamente nos consta que, en su momento, desde la Consejería de Sanidad consultaron a parte del personal hospitalario para preguntarles por las mejoras que necesitaban en sus distintos servicios y, lógicamente, cada uno se explayó adecuadamente fijándose en aquellas carencias más cercanas. Pero es que la consulta que tenían que haber hecho desde Valladolid a todo el sector sanitario (también al de la provincia) debería de haber girado en torno a las necesidades más indispensables y urgentes de la población, y de esto saben muchísimo los médicos de cabecera y todos los sanitarios que sustentan la medicina de Atención Primaria.
No dudamos de que el Hospital General está necesitado de una buena actualización, y de que todas las mejoras que se han sugerido harán que sea un lugar más agradable tanto como centro de trabajo como de cara a los pacientes que lo utilizan. Los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadores,…, y tantos otros trabajadores que pasan allí tantas horas merecen poder hacerlo en un entorno digno, que cuente con servicios y recursos apropiados. Igualmente aplaudimos todas las mejoras que puedan implementarse de cara a que la estancia de los pacientes en el Hospital sea lo más cómoda posible, y que puedan contar con más espacio, vistas, y todo aquello que pueda colaborar en humanizar la experiencia hospitalaria.
Ahora bien, lo que no se puede consentir es que nos vendan que eso es una ampliación del Hospital. Cuando se anuncia la ampliación de una infraestructura de ese tipo, lo que el lector medio entiende es que se van a ampliar los servicios que se prestan en esa infraestructura, o que se van a ampliar los servicios existentes para que alcancen a más población. Y en este caso no va a ocurrir ninguna de las dos cosas. Lo único que realmente supondrá un servicio adicional será la Unidad de Radioterapia, en caso de que finalmente llegue en 2031, si bien es un servicio que la ciudad sí tiene cubierto ahora mismo a través del actual acuerdo con Recoletas (que por cierto se puso en marcha en gran medida gracias a dinero público).
Todo lo demás (la Escuela de Enfermería, el aparcamiento, las mejoras para los servicios de consultas, tratamientos ambulatorios, centro de día, etc.) no pueden considerarse en modo alguno ampliación de servicios. Solo tímidamente se menciona que se instalarán “algunas” camas para estancias medias y largas, síntoma de que se está soslayando la magnitud del problema. ¿Cómo que “algunas”? Necesitamos urgentemente camas en cantidad para paliativos, estancias medias y largas, y rehabilitación intensiva y especializada que posibilite a los enfermos reincorporarse a su vida anterior cuando tienen la desgracia de sufrir un percance en teoría transitorio. Y que esas camas no estén en Ávila o Palencia, como ocurre con las que actualmente tenemos asignadas en el área de psiquiatría.
Aterricemos con un ejemplo de lo que está pasando. Lector, lectora, póngase en situación. Mañana, Dios no lo quiera, su madre, ya entrada en años, se rompe una cadera, o le da un ictus, o cualquier cosa, y la llevan corriendo al hospital (podríamos decir que la llevan al Hospital General, pero teniendo en cuenta que es el único que hay, lo podemos dejar en que la llevan al hospital). Una vez allí la estabilizarán y acometerán la intervención que corresponda según el caso, con una -estamos seguros- estupenda atención sanitaria. Y a partir del 2031 con la ampliación, lo harán en unas instalaciones más cómodas y modernas.
Ahora bien, una vez estabilizada la situación, Ud. se va a encontrar con que los protocolos del hospital le van a obligar a desalojar esa habitación tan estupenda en un plazo escandalosamente corto, y va a enfrentarse a una disyuntiva inquietante: puede llevarse a su madre a su casa y adaptarse a la nueva situación (comprar una cama articulada, adaptar su cuarto de baño, contratar a tres cuidadoras -turno de mañana, turno de tarde-noche, fines de semana-, contratar un servicio específico de rehabilitación, etc.), o bien puede llevar a su madre a una residencia privada (que es de hecho la opción que se está fomentando desde la Administración), en la que va a quedar aparcada en una habitación, atendida de la manera en la que se puede atender en una residencia (con la mejor de las voluntades, pero sin medios), sin un servicio médico equiparable al que pueda haber en un hospital, y sin un servicio de rehabilitación equivalente al que se puede prestar en un entorno hospitalario, con el que se podría abordar seriamente un proceso de recuperación que -como decimos- le permitiría volver a su casa y valerse por sí misma durante años. Ah, y eche Ud. números de lo que le va a costar todo eso, que a lo mejor le toca rehipotecar o malvender la casa de la paciente.
Es innegable la necesidad de contar con un segundo hospital por muchísimas razones, entre las que sin duda se encuentra la de atender a esos pacientes de estancias medias, aumentando el número de camas disponibles (seguimos a la cola de Castilla y León en número de camas por habitante); y es evidente también que los problemas sanitarios de Segovia están muy relacionados con el hecho de ser la única provincia no sólo de Castilla y León, sino de toda España, que tiene un solo hospital. ¿Saben esto en Valladolid? ¡Claro que lo saben!, pero ponen todos los medios para ocultarlo y lo vienen haciendo desde hace lustros. Ni siquiera la evidencia del desastre del covid, con Segovia como provincia con más fallecidos per cápita de España (¡ya está bien!), sirvió para remediar el problema, y lo peor es que si tuviéramos la desgracia de vivir otra emergencia sanitaria estaríamos en la misma situación.
Llegados a este punto no tenemos más remedio que sacar la palabra tabú: el Policlínico. Esa palabra que a algunos les da urticaria. Pero es que seguimos teniendo un edificio magnífico, enhiesto, casi desafiante en su espera a ser rehabilitado, y que está en una situación de abandono por la evidente inquina de algunos de nuestros representantes políticos, que han decidido que no les interesa que siga siendo un hospital y prefieren buscarle un destino más lucrativo. Un edificio que podría estar en marcha en un año y con un presupuesto bajo para su eficacia, y con el que Segovia recuperaría automáticamente un considerable número de camas y un considerable número de puestos de trabajo asociados a ellas, con los que necesariamente habría de dotarse al edificio.
Mientras tanto los segovianos debemos estar felices con el notición de que ¡para el 2031! probablemente vamos a tener un hospital actualizado, más amplio y cómodo, pero con unos protocolos de gestión que de hecho van a impedir que nuestros familiares puedan completar su recuperación en sus instalaciones.
Así que pasan los meses y los años, y los segovianos seguimos muy lejos de tener nuestros problemas sanitarios en vías de solucionarse, y lo que es peor, el personal anestesiado, casi en estado catatónico, sin exigir responsabilidades ni mejoras reales para la población. Porque hay muchos jefes, directores, presidentes, y políticos en general, muy acomodados, probablemente con sus problemas sanitarios solucionados (verán cómo a esos sí les harán hueco cuando un familiar tenga que pasar semanas rehabilitándose), cuando tienen la obligación profesional, ética y moral de salir al paso de estas carencias que sufre la población. Y, por qué no decirlo, unos medios de comunicación que deberían sacar de la ensoñación a los ciudadanos abriéndoles los ojos respecto de las carencias brutales de nuestra sanidad, en lugar de bailarle el agua a los políticos que pretenden vendernos una ampliación absolutamente ficticia.
9 enero, 2026
Me parece muy bien su sugerencia. Es necesario. Pero para ahorrar gastos en calefacción, agua y energía, alimentación, limpieza, ambulancias para traslados para ir a hacer pruebas de un lado a otro, personal sanitario, médicos y enfermeros que se trasladarían de un centro a otro, material médico, clínico, maquinaria hospitalaria, personal administrativo y de seguridad, creo más sensato que se construya un edificio o un espacio nuevo dentro del actual Hospital o se destinen zonas que dejen de usarse tras la remodelación. Es mucho más barato gastar 5 millones de euros para crear nuevas habitaciones, que rehabilitar por completo el antiguo Policlínico, un edificio en ruinas desde hace décadas, que hay que demoler y vaciar por dentro de arriba a abajo, no tiene aparcamientos (ni se pueden construir) no tiene zonas comunes, ni acceso digno para ambulancias y vehículos de reparto. Su coste de rehabilitación podría fácilmente superar los 20 o 30 millones de euros, para crear servicios asumibles con más sencillez y con menor gasto en el actual hospital o parcelas anexas. Es mi opinión. Ojalá los políticos se den cuenta y hagan algo que sea bueno para todos.
9 enero, 2026
Parece que la ampliación de actual hospital (prevista para 2031), por lo que dice el primer comentarista (entiendo que personal del hospital) no incluye nuevas camas…, por tanto el problema en cuanto a hospitalización de pacientes seguirá igual que ahora
9 enero, 2026
Si seguimos la tendencia, el policlínico terminaría entregándose al turismo o la universidad privada.
Cada vez menos servicios para los residentes del recinto amurallado.
9 enero, 2026
Peroooo se olvida que Masarisas prometió poner en el Policlínico una Residencia para Mayores… otro bulo electoralista del que “no ha venido para perder dinero”. (PD: es un excelente lugar para ancianos, con un parque delante, bonitas vistas y actividades culturales a minutos caminando)… pero hala… un BUNKER subterraneo para “Interpretar el Acueducto, por 5,2 € millones). Tic, tac, tic, tac… bye, bye PP!!!
9 enero, 2026
Tanto el Policlínico como el antiguo INSS, son propiedad del gobierno central y no parecen tener muchas ganas ni prisa por hacer viviendas sociales allí. A lo mejor unas Casas del Pueblo para socialistas ilustres. O pisos para compadres y enchufados.
9 enero, 2026
Estaba tardando el de siempre para buscar cualquier excusa-articulo y asi poder soltar la sandez del dia.
9 enero, 2026
Je je je. Qué bien te autodefines.
9 enero, 2026
El Policlínico, antiguo Hospital 18 de Julio, podría ser adquirido por una empresa privada para darle doble función, residencia de mayores y ambulatorio. En nuestro país hay varios centros de esas características gestionados por grupos empresariales que reportan autonomía y bienestar a la tercera edad, con una atención multidisciplinar entre lo residencial y lo ambulatorio. Ejemplos como el grupo Emeis, con el residencial Bouco Punta Galea, en Las Rozas (Madrid), el grupo Domusvi, con el Domusvi/Ribera, en Bilbao, y el grupo Amavir/Amma, operadores con centros en toda España. Me consta que la concejalía de Urbanismo y Patrimonio está intentando que el Ayuntamiento adquiera el inmueble para poder gestionarlos de una manera adecuada. Los mayores residentes en el Casco Viejo tenemos la esperanza de ver cumplidos nuestros sueños sanitarios en un futuro cercano.
9 enero, 2026
¿Policlínico? Ah, sí, el 18 de Julio.
9 enero, 2026
¿Y no hay una plataforma para salvar el antiguo INSS o la Base Mixta de Segovia? Miles de metros cuadrados que serán abandonados, muchos empleos cualificados que se van a Córdoba. Eso no le interesa a la Izquierda.
9 enero, 2026
Aunque a algunos no les guste, esto no es un problema de izquierdas o de derechas. Ya que hablan del Policlínico, ¿cuántos años hace que se dejo de utilizar? ¿cuántos gobiernos de izquierdas o de derechas han pasado desde entonces? ¿cuántos años lleva la derecha con las competencias de sanidad en Castilla y León?. Pues eso.