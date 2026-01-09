El arranque de cada año en la provincia de Segovia trae, entre otras muchas cosas, el rugir de las motocicletas que acuden en miles a cada edición de la Leyenda Continúa. La concentración motera invernal e internacional que tiene a Cantalejo como nido alcanza diez entregas en el municipio briquero y, un año más, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha realizado una visita técnica horas antes del inicio oficial y ha tenido la oportunidad de acudir a saludar a los participantes que ya han llegado y también a los responsables del motoclub organizador. Y es que la institución provincial mantiene su apoyo decidido a este evento que año tras a año acerca hasta la geografía provincial a aficionados a las dos ruedas llegados de rincones muy diversos del planeta, para compartir unas jornadas de hermandad, de música y de numerosas actividades.

Una colaboración que respalda la presencia de la concentración en la provincia, más allá de la propia sede principal. No en vano, cada año son varios los municipios que se confirman como pueblos amigos de la iniciativa. En 2026 son Turégano, Prádena y Lastras de Cuéllar, hasta donde se proponen rutas para disfrutar de las actividades que igualmente contempla el programa en esos pueblos. Acompañado por los organizadores y por otros representantes municipales y provinciales, De Vicente ha reconocido el mérito de “quienes anteponen su afición y también sus ganas de confraternizar, por encima de condicionantes meteorológicos, dando cada año ejemplo de camaradería junto a las hogueras del pinar entre personas que, de no ser por este reclamo en plena provincia segoviana, quizá no llegarían a conocerse de otro modo”. Por eso, el presidente ha recordado el empuje que aportan este tipo de iniciativas al potencial turístico segoviano. Por un lado, de un modo directo, por la actividad que generan los propios participantes estos días. Y, por otro, por “la labor de prescriptores que la mayoría de ellos encarna, recomendando a sus conocidos un viaje por el territorio segoviano en cualquier momento del año, cuando no son ellos mismos los que aprovechan para volver en otra temporada”.

También en la gastronomía

La implicación de la Diputación se cuela también entre las propuestas gastronómicas que la concentración dispone para sus participantes, con varias elaboraciones que cuentan con productos de Alimentos de Segovia. Asimismo, un año más, el programa de actividades incluye exhibiciones de stunt, hogueras, charlas, las campanadas moteras y el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos. Una oferta amplia y variada que sirve, como ha remarcado Miguel Ángel de Vicente, “para generar desde hace una década un reclamo para la llegada de miles de personas a nuestro territorio, en estos primeros días del año, en los que la demanda turística quizá sea más baja que en otros, por lo que se trata de eventos que deben contar con nuestro empujón más convencido”.

Por eso, la Diputación colabora con la Leyenda, reforzando su visibilidad y, en concreto, el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible aporta 10.000 euros al Ayuntamiento de Cantalejo y, además, noventa kilogramos de garbanzos (valorados en 300 euros), mientras que desde el Área de Turismo se han encargado de elaborar las bolsas que se distribuyen entre todos los participantes, lo que resulta una aportación de 2.500 euros. A mayores de la aportación que recibe de la institución provincial, el Consistorio briquero ha cuantificado en más de 21.000 euros y aportación a la concentración, computando las horas extra de sus operarios municipales o la logística facilitada, entre otros aspectos.