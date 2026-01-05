La Cabalgata de Reyes de Segovia se celebrará este lunes 5 de enero según lo previsto, pese a las condiciones climatológicas y a la previsión de bajas temperaturas, según han confirmado fuentes municipales.

“A pesar de las condiciones climatológicas y la previsión de muy bajas temperaturas, la celebración de la cabalgata de reyes en Segovia se mantiene con los horarios y espectáculos previstos”, han señalado desde el Ayuntamiento. El programa comenzará a las 19.00 horas con el inicio del espectáculo en el Alcázar; a las 19.30 horas tendrá lugar el traslado de los Reyes Magos a pie por la ronda de Juan II; a las 20.00 horas partirá la comitiva desde la Plaza Mayor, con los cortejos completos —en torno a 400 personas— y los Reyes en carroza; y entre las 20.45 y las 21.00 horas está prevista la llegada al Azoguejo y la recepción a los niños.

Transporte urbano

Con motivo de la celebración de la Cabalgata, el transporte público urbano experimentará modificaciones puntuales durante la tarde de este lunes. A partir de las 19.00 horas se cortará el acceso al recinto amurallado, por lo que las líneas que habitualmente finalizan su recorrido en Colón lo harán en la plaza de Artillería, que actuará como cabecera alternativa. Desde esa hora también quedará suprimida la línea 10.

En caso de que la elevada afluencia de personas impida el uso de la plaza de Artillería, las paradas del entorno del Acueducto se trasladarán de forma provisional al inicio de la calle Padre Claret, a la altura del restaurante Maribel.