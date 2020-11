Postales de Segovia. Mvseos I (Tretiakov-Moscú)

Los Mvseos de distintos países editan tarjetas postales que ilustran con pinturas u otro tipo de representaciones artísticas. Traemos a ‘Retrosegovia’ una serie de cartulinas de obras de arte, relacionadas con Segovia, que se exponen por diferentes museos nacionales y extranjeros.

Esta primera entrega está dedicada a un cuadro que representa el alcázar y el valle del Eresma de la grabadora, acuarelista y grafista, Anna P. Ostroúmova-Lébedeva (San Petersburgo 1871 – Leningrado 1955).

Anna Petrovna Ostroúmova-Lébedeva.

Lébedeva se formó en la Academia Central de Diseño Técnico Stieglitz de San Petersburgo (1889-1892), fundada por el mecenas ruso Alexander von Stieglitz, y en la Academia Imperial de las Artes (1892-1900), también en San Petersburgo, donde años más tarde sería profesora en distintos centros docentes.

Estudio en París (1898-1899), siendo asistente del pintor estadounidense James Abbott McNeill Whistler, retratista y grabador de estilo simbolista e impresionista. También estuvo en talleres de Italia.

En 1899 se unió a la sociedad artística de San Petersburgo Mir Iskusstva (El mundo del arte).

En la primera década de 1900 viajó por Italia, España, Francia… Pintó gran cantidad de acuarelas de estos países, además de plasmar en sus acuarelas y grabados imágenes de Bélgica y Holanda… Lébedeva no utilizaba el óleo pues le producía asma.

Entre 1918-1922, como hemos comentado, fue profesora en la Universidad Estatal Cine y Televisión de San Petersburgo y, posteriormente, en 1934, profesora en la Academia Imperial de las Artes.

Tras participar en el sitio de Leningrado (1941-1944), recibió la medalla de la Defensa del sitio.

En algún momento parece ser quedó ciega; no hemos conseguido saber si es cierto y cuándo (algunas consultas indican 1934, cosa que dudamos pues en el sitio de Leningrado realiza bocetos de las calles y sigue escribiendo. Sus primeras ‘Notas autobiográficas’ se publican en 1935. Con posterioridad verán la luz otros escritos).

En 2014, la editorial segoviana ‘La Uña Rota’, publicó el libro conmemorativo de los 70 años del final del sitio de Leningrado: “Escritos de mujeres desde el sitio de Leningrado”; uno de los testimonios es de Ostroúmova-Lébedeva. En el apartado dedicado a ‘Diarios y Cartas’ se ofrece una pequeña recopilación de algunas partes de sus diarios con las vivencias en el cerco, los vaivenes de la guerra o su colaboración en las guardias de vigilancia en las azoteas.

En 1946 recibió la Orden de la Bandera Roja del Trabajo de la Unión Soviética.

La Tarjeta postal.

La tarjeta postal que nos ocupa, reproducida al principio, tiene por título en español ‘Vista del alcázar’.

La imagen muestra la fachada norte de la fortaleza tomada desde la alameda del valle del Eresma. El alcázar aparece en último término, culminando la esquina izquierda de la composición. El resto del lienzo lo forma el río y la exuberante y frondosa arboleda que lo acompaña. También a la izquierda, bajo el monumento destaca el edificio de la antigua Casa de la Moneda, en esa época molino de harinas.

La obra está fechada en 1915.

Según indica el dorso de la cartulina, el cuadro es un gouache y lápiz sobre papel. Sus dimensiones de 52,3 x 75,8 cm.

Tenemos constancia de distintas ediciones (1960, 1964, 1971, 1978…). La primera que conocemos tiene impreso al dorso el mazo y la hoz, insignia de la unión de los trabajadores en la simbología comunista.

Esta registrada en 1960 con una tirada de 27.000 ejemplares (1961), el tamaño de la postal 15×10 cm.

Los reversos posteriores de los que tenemos ejemplar 1964, 1978 ya no exhiben la simbología indicada.

Otra tarjeta postal.

En su día adquirimos otra tarjeta postal a través de Internet, como la que mostramos. Un lote que pujado, ganado y pagado, nunca llego a destino.

Tenemos la imagen de dicha cartulina y la ofrecemos. Se trata de una interesante composición que refleja en primer término la puerta de entrada al claustro de la portería del monasterio jerónimo de El Parral y tras los muros, en segundo término, una vista del perfil de la ciudad amurallada en la que destaca la catedral y algo difuminada la torre de San Andrés.

Aunque el dorso no lo tenemos era de la artista a la que nos estamos refiriendo y también pertenecía al museo Tretiakov.

La Galería – Mvseo Tretiakov.

La Galería Tretiakov es el museo más importante de arte nacional de Rusia. Ubicado en Moscú, su fundador fue Pável Mijáilovich Tretiakov.

En1892 Pável donó a la ciudad su colección y la de su hermano. La Duma acepto y remodeló la galería con la actual fachada.

En 1985 se unió a la Galería estatal de pintura de la URSS ampliándose con un edificio anejo. Reúne obras desde el siglo XI hasta principios del siglo XX.

No sé si está expuesta alguna de las obras de Segovia, en la visita guiada que realicé no la vi, aunque… tampoco recordé la tarjeta postal y no busqué.

Otras obras de la autora con motivo segoviano.

Navegando por la Red, hemos encontrado otros dos cuadros de la autora con motivo segoviano.

Uno, en subasta, titulado Segovia. Se trata de una acuarela en papel de 43,18 x 63,5 cm sin marco. Fechado en 1914, estuvo en alguna exposición francesa.

Aseguraría que se trata de la parte alta del empiece de la calle Martínez Campos.

Si alguien está interesado y sigue a la venta, 50.000 $ (42.121 €) en la ficha del lote tienen la culpa (e n l a c e).

También hemos visionado la obra de título: “Ruinas de un monasterio en España. Segovia 1916”, pertenece al Museo de Arte Vyatskiy, en Kirov (Rusia). Es una tempera en papel de 52 x 80 cm.

Interesante documento que representa, si no estamos equivocados, el antiguo convento de San Agustín (actualmente ocupa parte el edificio, pronto en ruina si nadie lo impide, del antiguo Policlínico).