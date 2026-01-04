Victoria de penalti ante un tenaz rival, Segoviana 2, Lealtad 1

Empieza la Gimnástica fuerte el año, con una victoria ante el CD Lealtad que se fraguó en los compases iniciales del encuentro, con un gol tempranero de Marc Tenas. Los asturianos tomaron entonces el mando del partido, siendo mejores pero sin traducir en goles su dominio hasta el minuto 45. Con empate se marchaban ambos equipos al vestuario y en la reanudación el Lealtad volvió por sus fueros, dominando, pero en una acción aislada se pitaba penalti que Llorente, desde el punto de penalti y con suspense, convirtió en el definitivo 2-1. 3 puntos que le permiten seguir en cabeza de la tabla empatado con el Fabril y a un punto del Oviedo B.