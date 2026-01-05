11 Comments

Carta del PSOE de Segovia a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos,

Este año, desde el PSOE de Segovia hemos decidido escribiros en nombre de toda una provincia que lleva demasiado tiempo esperando. Sabemos que vuestras agendas están llenas, pero en Segovia acumulamos una larga lista de deseos que el PP en la Junta de Castilla y León promete año tras año… y año tras año incumple.

Os pedimos, por ejemplo, una nueva infraestructura hospitalaria digna con unidad de estancias medias, radioterapia pública, escuela de enfermería, declaración como hospital universitario, más camas y profesionales de atención primaria y especializada, porque la sanidad pública no puede seguir viviendo de parches ni de anuncios vacíos o de privatizaciones encubiertas. También un centro de salud en Nueva Segovia, Cuéllar y El Espinar que dejen de ser unas promesas eternas. La construcción del Instituto de San Lorenzo, presupuestado una y otra vez, pero nunca ejecutado, y una ley autonómica eficaz contra la violencia de género que proteja de verdad a las mujeres, más allá de los discursos. Una ley autonómica LGTBI, una ley de reto demográfico y más inversión cultural para nuestro patrimonio. No es magia lo que pedimos, es responsabilidad política.

Si escuchamos a la ciudadanía, la carta se escribe sola. Los jóvenes piden un transporte público autonómico adecuado y una Formación Profesional adaptada a las necesidades del territorio. Las personas mayores reclaman más plazas públicas residenciales, programas de ocio y oportunidades de empleo para que los jóvenes no se vean obligados a marcharse. Las mujeres exigen una ley contra la violencia de género autonómica y más vivienda pública. Los profesionales del monte reclaman más bomberos forestales y un operativo contra incendios activo durante todo el año y más inversión. Nuestro campo necesita una PAC sin recortes, como la que propone el PP europeo que sería un desastre. Y quienes quieren emprender o invertir, facilidades reales para que lleguen nuevas empresas y empleo de calidad.

Mientras tanto, Segovia vuelve a situarse a la cola en inversión autonómica. Las cifras no engañan: partidas insuficientes, incrementos ridículos y una falta absoluta de compromiso con proyectos estratégicos como el segundo hospital, la Escuela de Enfermería o el Centro de Especialidades de Cuéllar. El Plan Industrial de Fomento Territorial, no aporta nada nuevo y abandona a parte de la provincia y la mayoría de los polígonos industriales apenas reciben inversiones simbólicas.

Queridos Reyes, sabemos que no todo depende de vosotros. Sabemos que hay quien lleva años jugando con las expectativas de la ciudadanía, repitiendo promesas que nunca cumple y tratando a Segovia como una provincia de segunda. Por eso, permitidnos más que una petición, un último deseo, el más importante de todos.

Que en las próximas elecciones autonómicas llegue por fin el cambio a Castilla y León. Que Carlos Martínez sea el nuevo presidente de la Junta para abrir un nuevo tiempo político, en el que Segovia avance como merece, con servicios públicos fuertes, oportunidades, igualdad y futuro. No es un deseo ingenuo: es una necesidad urgente.

Con ilusión y mucha determinación, el PSOE de Segovia.