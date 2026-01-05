11 Comments

Queridos Reyes Magos,
Este año, desde el PSOE de Segovia hemos decidido escribiros en nombre de toda una provincia que lleva demasiado tiempo esperando. Sabemos que vuestras agendas están llenas, pero en Segovia acumulamos una larga lista de deseos que el PP en la Junta de Castilla y León promete año tras año… y año tras año incumple.
Os pedimos, por ejemplo, una nueva infraestructura hospitalaria digna con unidad de estancias medias, radioterapia pública, escuela de enfermería, declaración como hospital universitario, más camas y profesionales de atención primaria y especializada, porque la sanidad pública no puede seguir viviendo de parches ni de anuncios vacíos o de privatizaciones encubiertas. También un centro de salud en Nueva Segovia, Cuéllar y El Espinar que dejen de ser unas promesas eternas. La construcción del Instituto de San Lorenzo, presupuestado una y otra vez, pero nunca ejecutado, y una ley autonómica eficaz contra la violencia de género que proteja de verdad a las mujeres, más allá de los discursos. Una ley autonómica LGTBI, una ley de reto demográfico y más inversión cultural para nuestro patrimonio. No es magia lo que pedimos, es responsabilidad política.
Si escuchamos a la ciudadanía, la carta se escribe sola. Los jóvenes piden un transporte público autonómico adecuado y una Formación Profesional adaptada a las necesidades del territorio. Las personas mayores reclaman más plazas públicas residenciales, programas de ocio y oportunidades de empleo para que los jóvenes no se vean obligados a marcharse. Las mujeres exigen una ley contra la violencia de género autonómica y más vivienda pública. Los profesionales del monte reclaman más bomberos forestales y un operativo contra incendios activo durante todo el año y más inversión. Nuestro campo necesita una PAC sin recortes, como la que propone el PP europeo que sería un desastre. Y quienes quieren emprender o invertir, facilidades reales para que lleguen nuevas empresas y empleo de calidad.
Mientras tanto, Segovia vuelve a situarse a la cola en inversión autonómica. Las cifras no engañan: partidas insuficientes, incrementos ridículos y una falta absoluta de compromiso con proyectos estratégicos como el segundo hospital, la Escuela de Enfermería o el Centro de Especialidades de Cuéllar. El Plan Industrial de Fomento Territorial, no aporta nada nuevo y abandona a parte de la provincia y la mayoría de los polígonos industriales apenas reciben inversiones simbólicas.
Queridos Reyes, sabemos que no todo depende de vosotros. Sabemos que hay quien lleva años jugando con las expectativas de la ciudadanía, repitiendo promesas que nunca cumple y tratando a Segovia como una provincia de segunda. Por eso, permitidnos más que una petición, un último deseo, el más importante de todos.
Que en las próximas elecciones autonómicas llegue por fin el cambio a Castilla y León. Que Carlos Martínez sea el nuevo presidente de la Junta para abrir un nuevo tiempo político, en el que Segovia avance como merece, con servicios públicos fuertes, oportunidades, igualdad y futuro. No es un deseo ingenuo: es una necesidad urgente.
Con ilusión y mucha determinación, el PSOE de Segovia.
En mi nombre no, mentir no está bien y los reyes lo ven todo..
5 enero, 2026
Con lo que ha hecho en Segovia el socialismo en 7 años… Nada de nada. Ni un céntimo en ninguna obra. Mejor sería que pidieran unas elecciones en España, que nos libren de esta panda de chorizos, puteros, abusadores de mujeres y corruptos amiguetes de Maduro.
5 enero, 2026
Solo me faltaba por ver esto. Que alguien de un partido escriba a los reyes en mi nombre. No solo es una falta de respeto sino una burla a todos los creyentes. No todo vale en política, los principios de las personas no se pueden utilizar de manera política. Pero como ustedes se han dirigidos a los reyes en mi nombre yo lo voy a hacer en el mío. Por favores queridos Magos, como he sido bueno este año solo les pido un deseo, por favor hagan justicia rápida en España y pongan en su sitio a los que han pervertido la democracia y sobre todo a esos que han tenido la desfachatez de dirigirse a ustedes en mi nombre.(les daré una pista….uno es de Coca y el otro acaba de ser nombrado candidato al estrellato)
5 enero, 2026
El PSOE más bien debe pedir a los Reyes Magos que no me metan a más socialistas en la cárcel porque al paso que van…
De la Banda del Peugeot sólo falta uno por ir a la trena.
5 enero, 2026
A tí Alberto lo que deberían traerte es un ábaco para que cuentes los diputados del PP que hay en prisión y los del PSOE y después compares, aunque si eres igual de mentiroso que tú tocayo con la dana, ni con ábaco ni con inteligencia artificial
5 enero, 2026
Ja, ja, ja… ¿Pero qué dice el de las mentiras y las patas cortas? Si tenéis a medio PSOE en prisión y a otros tantos “en capilla”.
¿Qué opinas del feminista Ábalos y sus sobrinitas?
Pura coherencia entre lo que decís y lo que hacéis, sí, por los cojones. Predicáis una cosa y hacéis la contraria.
Venga a Parla… ya sabes a qué.
5 enero, 2026
Jajajajaja…si el PSOE se oponía a la radioterapia en Segovia!!..piden transporte público autonómico pero se olvidan de la red ferroviaria nacional y del peaje!! Jjaajaja..gracias a sus votos salieron cientos de agresores sexuales y ahora piden conciencia..y de las numerosas viviendas que iban a construir na de na….eso sí chistorras que no falten
5 enero, 2026
El Dandy de Barcelona, que es un tío inteligente dice que no es socialista, dentro vídeo:
https://youtube.com/shorts/6kZFW4_4dfk?si=uYeRIZFbNYNJije_
Hagamos caso al Dandy. Yo tampoco soy socialista y las samaritanas del amor me las pago con mi dinero, no como otros que ya duermen en el talego.
5 enero, 2026
Joeerr qué cosas se ven por internet. Menudo villancico:
https://youtu.be/fcke_cPv-Q4?si=cmNZ9RwtsQ5vTaMt
6 enero, 2026
Creí haberlo visto todo , pero la desesperación socialista les lleva a esta impresentable maniobra, pena me dan destilando tanto cinismo, falsedad e hipocresía. Háganselo mirar y maduren, por respeto a sus cada vez más escasos votantes.
6 enero, 2026
Otro villancico curioso:
https://youtu.be/OLx99I6Kecw?si=vcqW2B_2GapGaPto