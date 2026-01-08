La Junta pone en alerta más de 70 carreteras por el temporal de nieve

Unas 70 carreteras de la red viaria autonómica están en alerta por el temporal de nieve que sufre la provincia de Segovia. Se recomienda encarecidamente evitar el uso del vehículo y, en su caso, circular con precaución por la presencia de nieve y posibles placas de hielo en la calzada. Prácticamente se detallan alertas en toda la provincia; por el norte, en la conexión de Cuéllar con Segovia y alrededores de Cuéllar, entre San Miguel de Bernuy y Cantalejo, y también en los límites con las provincias de Madrid y Ávila. Por descontado, en los puertos de montaña, aunque de momento solo está cortada la carretera de Riofrío de Riaza al límite con Castilla – La Mancha. Respecto a las carreteras de la Diputación, todo el dispositivo invernal está activado, con cuatro equipos sobre el terreno, centrándose los trabajos en la zona centro de la provincia, Nava de la Asunción y Sepúlveda.

Los partes meteorológicos pronostican que la nieve irá perdiendo protagonismo a partir del mediodía de este 7 de enero, aunque las temperaturas seguirán bajas, con máximas de 3 ggrados en Segovia capital y mínimas de -4, hasta el jueves, manteniéndose también para esa jornada la posibilidad de nevadas esporádicas. De cara al fin de semana la situación mejora, para el viernes 9 de enero se prevé un aumento de la temperatura, con mínimas por encima de los 0 grados que facilitarán el deshielo. En cualquier caso, se recomienda consultar los mapas de incidencias en carreteras.

