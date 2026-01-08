4 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el procedimiento para declarar la caducidad de una licencia urbanística concedida en 2011 para un edificio situado en la Plaza de San Lorenzo, tras constatar la ausencia de actividad para ejecutar el proyecto durante los últimos años.
Según explicó el concejal de Hacienda, Obras y Urbanismo, José Luis Horcajo, la licencia había acumulado nueve prórrogas, incluyendo un cambio de titularidad, sin que se produjeran avances en la ejecución de las obras. “Al no tener movimientos ya en los últimos años para poder acometer las obras y poder avanzar en la ejecución del proyecto, se ha dado por caducada”, señaló.
El edil añadió que, transcurrido este periodo, “tampoco tenía sentido que esta licencia pudiera avanzar”, ya que el proyecto no se ajusta a la normativa urbanística vigente, debido a las modificaciones introducidas en el Plan Especial del Área Histórica de Segovia (PEHAIS) desde la concesión inicial.
El inmueble afectado es el número 4 de la plaza de San Lorenzo, situado junto al establecimiento conocido como Casa Paco, según precisó Horcajo durante su intervención.
8 enero, 2026
¿Perooo…. ha dimitido Melchor ya de “Urbanismo”? ¿Horcajo no es de “Obras y Servicios” además ahora de “Hacienda” y “Portavoz” después de la marcha de Rosalía la Renunciada?
8 enero, 2026
La piscina de Segovia sabes cuál es hijo? Tienes un señor cacao
9 enero, 2026
ESTOS, MELCHOR Y SUPERCONCEJAL INCLUIDOS, NO SABEN DÓNDE SE METEN CON LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD, NI SABEN QUÉ ES LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD. NI SABEN SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SI ES QUE DECIDEN LA CADUCIDAD. OTRA DEL MONO QUE ME DES…ONO
9 enero, 2026
POR CIERTO, NO SOLAMENTE NO DAN LICENCIA SINO QUE CADUCAN LAS QUE HAN DADO. SIGNIFICATIVO DE LOS EFECTOS DE LA REMODELACION DEL NEGOCIADO…. A PEOR