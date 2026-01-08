4 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el procedimiento para declarar la caducidad de una licencia urbanística concedida en 2011 para un edificio situado en la Plaza de San Lorenzo, tras constatar la ausencia de actividad para ejecutar el proyecto durante los últimos años.

Según explicó el concejal de Hacienda, Obras y Urbanismo, José Luis Horcajo, la licencia había acumulado nueve prórrogas, incluyendo un cambio de titularidad, sin que se produjeran avances en la ejecución de las obras. “Al no tener movimientos ya en los últimos años para poder acometer las obras y poder avanzar en la ejecución del proyecto, se ha dado por caducada”, señaló.

El edil añadió que, transcurrido este periodo, “tampoco tenía sentido que esta licencia pudiera avanzar”, ya que el proyecto no se ajusta a la normativa urbanística vigente, debido a las modificaciones introducidas en el Plan Especial del Área Histórica de Segovia (PEHAIS) desde la concesión inicial.

El inmueble afectado es el número 4 de la plaza de San Lorenzo, situado junto al establecimiento conocido como Casa Paco, según precisó Horcajo durante su intervención.