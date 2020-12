Postales de Segovia. Mvseos II (The Hispanic Society of America, New York)

Los Mvseos de distintos países editan tarjetas postales que ilustran con pinturas u otro tipo de representaciones artísticas. Traemos a ‘Retrosegovia’ una serie de cartulinas de obras de arte, relacionadas con Segovia, que se exponen por diferentes museos nacionales y extranjeros.

Tarjeta postal de The Hispanic Societ of America, ilustrada con un óleo de Joaquín Sorolla.

La tarjeta postal que nos ocupa está editada por la institución, con sede en New York, The Hispanic Society of America.

Representa un óleo sobre lienzo de Joaquín Sorolla en el que se observa a dos “campesinas segovianas” (título del cuadro), ataviadas con jubón, justillo, manteo y montera.

Las jóvenes están sentadas en un banco bajo un arcosolio, en el que se aprecia, en la tapa de un sarcófago del sepulcro, la escultura de una figura tumbada, con vestimenta de líneas rectas; quizá de una iglesia segoviana.

La doctora segoviana Esther Maganto, periodista e investigadora de la cultura tradicional, en un estudio titulado ‘Los picaos en la indumentaria tradicional segoviana. Tipología, simbología y particularismos’ relata lo siguiente sobre la imagen que nos atañe: “…dos mozas tocadas con montera de doce apóstoles, con ajustados cuerpos, una armilla y un justillo de paño sobre la camisa, y con sendos manteos picados con tiranas -intercaladas entre otras guarniciones y como única decoración central, respectivamente-, que evidencia su uso festivo…”.

El título, al dorso de la imagen de la cartulina, como todo el texto está en inglés: “Joaquín Sorolla y Bastida. Segovian Peasant Girls (1910). The Hispanic Society of America. Broadway & 155th Street New York, New York 10032”. El dorso indica igualmente el editor: “Produced by SCALA. Florence”.

En su día, realizamos un reportaje de las tarjetas postales editadas de la ciudad de Segovia en la recopilación ‘Hispanic Society of America Postcard Collection, 1921-1928’ de dicha institución hispanista. En él, dábamos datos sobre su fundador y el edificio que alberga el museo (clicar aquí para acceder al enlace).

Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia 1863, Cercedilla 1923).

Uno de los pintores españoles más prolíficos, con dos millares largos de obras catalogadas.

Aficionado a pintar al aire libre, su formación académica se realizó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

Tras su paso por París, el impresionismo produce en él una variación en su estilo y temática.

Tras exponer en New York (1909) y otras ciudades estadounidenses, la Hispanic Society of America le encarga varios murales sobre las regiones de España para decorar las salas de la institución.

La obra la realiza entre 1913 y 1919. Durante el año 1912 viajó por España realizando bocetos de paisajes y costumbres.

