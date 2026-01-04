Heladas y nieve ponen a Segovia en aviso

El tiempo invernal condiciona este fin de semana y el inicio de la próxima semana en Segovia, con temperaturas bajas y la presencia de nieve, según las previsiones meteorológicas. Este domingo, 4 de enero, se espera una jornada de cielos cubiertos y nevadas débiles, con una temperatura máxima en torno a los 8 grados y mínimas que descenderán hasta los -3 grados. Las precipitaciones serán escasas, pero persistentes, y el viento soplará del noroeste con rachas moderadas.

La situación se intensificará el lunes, 5 de enero, cuando el frío será más acusado. Las temperaturas apenas alcanzarán los 0 grados de máxima y las mínimas podrían situarse en torno a los -6 grados, con heladas generalizadas desde primeras horas del día. No se descartan nevadas aisladas, especialmente durante la madrugada y la mañana, aunque con acumulaciones poco significativas. El viento de componente norte reforzará la sensación térmica de frío durante toda la jornada.

Este episodio invernal podría afectar a la movilidad y a las actividades habituales, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda extremar la precaución en carretera y en zonas expuestas a heladas.

Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, el temporal dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles durante el domingo, con una cota de nieve en descenso. El lunes se prevé la jornada más adversa, con nevadas en amplias zonas de la comunidad, incluidas áreas del interior, y temperaturas que difícilmente superarán los 5 grados. Las mínimas seguirán bajo cero, con heladas generalizadas y ambiente plenamente invernal en toda la región.