4 Comments

Será el 1, 8, o a más tardar, el 15 de marzo. Elecciones autonómicas en Castilla y León, la fecha final dependerá de la inminente publicación de la convocatoria, a partir de aquí hay un calendario fijo que dicta los pasos a seguir (disolución de Cortes, presentación de candidaturas). Un calendario que el PSOE ha querido aprovechar, siendo los primeros en liza en presentar candidatos, en una convocatoria este 7 de enero en Valladolid. Ya en Segovia, durante el tradicional vino de año nuevo de la militancia y que reunió a medio centenar de socialistas segovianos, la cita electoral fue la salutación del secretario general, José Luis Aceves, que la presentaba como un “examen a Mañueco”, y entonando una versión local del tropos “Mañueco ens roba”, volvía a cargar sobre los mil millones de euros que, según las cuentas socialistas, el ejecutivo debe a la provincia en forma de infraestructuras prometidas pero todavía no materializadas.

Comicios de renovación que jubilan al dúo J. L. Vázquez y Alicia Palomo, en lo que conforme a la lista votada por la militancia, cargarán sobre la espalda del joven Sergio Iglesias. El secretario de organización del PSOE y actual procurador estará acompañado por Paloma Ramírez, teniente de alcalde del Real Sitio de San Ildefonso; Carlos Fraile, alcalde de Cuéllar; Marta Águeda, teniente de alcalde de Grajera; Alfonso Sanz, secretario general de Juventudes Socialistas de Segovia; Mercedes Otero, alcaldesa de La Losa; y Víctor Rodríguez, alcalde de Arcones.

A por el tercero

Las expectativas reales son, cuando menos, revalidar los dos procuradores de las pasadas autonómicas. Esta vez, la provincia volverá a contar con 7 representantes a Cortes, por el incremento demográfico, pero el PSOE tiene difícil lograr el tercero, que de conseguirlo sería un éxito tan despampanante como desastroso sería quedarse solo en 1. Significaría quedar relegado a la tercera fuerza. Nadie en el partido piensa en esa opción, y la idea es luchar por la buena, por los tres.

Todavía no está claro a quién tendrán enfrente. Por el PP, que no ha realizado ni primarias, ni congreso provincial ni nada (en esto, difiere sustancialmente del más participativo y por ende dividido PSOE) todo indica que habrá una lista continuista con el veteranísimo Francisco Vázquez al frente. Como la ley exige lista cremallera, como dos se apunta a la palazolense Elena Rincón. El tres, Francisco Javier Carpio. está ya más en el alero y dependerá más bien del consejero José Luis Sanz Merino, que le precede en rango. Por cremallera, la cuatro volvería a ser chica, y es tradición del PP que sea la delegada de la Junta. Raquel Alonso. Eso sería una lista sin sorpresas. Pero ahora mismo ni los implicados lo saben, en un partido tan “digitalista” como el PP.

En cualquier caso, el objetivo de los populares es luchar por el cuarto procurador, que depende de que el PSOE no rasque demasiados votos y de los resultados de Vox, con Fuencisla Arévalo como mejor situada (aunque nunca se sabe, depende de Madrid), y que luchará por el segundo procurador. Habrá que ver a quién presenta Podemos e IU, y si hay suma o resta. En breve se lo contamos.