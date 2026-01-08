Quince heridos en una colisión múltiple entre 22 vehículos en la A-1 en Segovia

Quince personas han resultado heridas en un accidente múltiple registrado en la tarde de este martes en la autovía A-1, a la altura de Honrubia de la Cuesta, en sentido Burgos. El siniestro, ocurrido en el kilómetro 139, ha implicado a un total de 22 vehículos, entre ellos tres camiones, según ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

El centro de emergencias recibió una veintena de llamadas alertando de varias colisiones consecutivas en la zona, lo que motivó la activación de un amplio dispositivo de atención. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Segovia y de Aranda de Duero, así como varios recursos sanitarios de Sacyl, incluidos una UVI móvil, una ambulancia enfermerizada, tres ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico desplazado desde Aranda de Duero. Los bomberos intervinieron para liberar al menos a una mujer que había quedado atrapada en uno de los vehículos.

El personal sanitario atendió en el lugar a quince personas heridas, ocho mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 48 años y siete varones de entre 8 y 48 años, que fueron trasladados inicialmente al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. Posteriormente, tres de los heridos, dos menores de 11 y 13 años y una mujer, fueron evacuados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos para una atención especializada.