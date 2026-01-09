Viajeros del AVE denuncian fallos en la aplicación de los nuevos abonos

Los usuarios del tren de alta velocidad están registrando problemas en los primeros días de enero con la aplicación de los nuevos abonos lanzados por Renfe, especialmente en su compatibilidad con los descuentos autonómicos de Castilla y León. Así lo ha denunciado la presidenta de la Asociación de Usuarios del Tren de Alta Velocidad, Silvia García, en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER.

Según explicó, el conflicto surge tras la puesta en marcha de un nuevo abono de ámbito estatal que no enlaza correctamente con el descuento para personas empadronadas en Castilla y León, aprobado hasta 2027. “Renfe sacó un nuevo abono para todos los usuarios y estamos teniendo ciertas dificultades porque no se ha desarrollado todo lo que a nosotros nos afecta”, señaló. En concreto, indicó que “aunque apareciera el descuento para los empadronados en Castilla y León, no se consigue enlazar”.

García explicó que la asociación ha trasladado esta situación al presidente de Renfe, quien les indicó que se dirigieran a la Junta de Castilla y León para intentar resolver el problema. Además, lamenta la falta de coordinación entre administraciones. “Algo que en este país es muy difícil, que se hablen entre las administraciones públicas, sobre todo cuando tienen colores políticos diferentes”.

La presidenta de la asociación advirtió de que esta situación está teniendo un impacto económico directo sobre los viajeros habituales. “En algunos casos esto les ha provocado que, como mínimo, vayan a pagar el doble de lo que estaban pagando el año anterior”, explicó, subrayando que el problema afecta a usuarios con distintas frecuencias de viaje.

Además del encarecimiento, García alertó de la complejidad del nuevo sistema de penalizaciones asociado al abono trimestral. “Tampoco tenemos muy claro cuáles van a ser las penalizaciones”, afirmó, señalando que el nuevo pase exige realizar un determinado número de viajes. En este contexto, explicó que una persona que viaje a diario podría realizar “unos 140 viajes en un trimestre” y que, si no cancela con una hora de antelación en tres ocasiones, “le quitarían las subvenciones”, algo que calificó como “aún más grave”.

La presidenta de la asociación lamentó también la falta de diálogo previo por parte de Renfe. “Nos hubiera gustado que Renfe hubiera hablado con las asociaciones que estamos afectadas y nos lo hubiera contado”, afirmó, recordando que mantuvieron una reunión con el director institucional de la compañía el 22 de diciembre. “En la reunión no nos comentó nada”, añadió, señalando que el nuevo abono se anunció al día siguiente.

Mientras tanto, los usuarios continúan utilizando los abonos anteriores, vigentes hasta el 31 de enero de 2026, aunque García advirtió de que “con la situación que tenemos a día de hoy el abono es bastante más caro de lo que era en 2025”.