12 Comments

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley (PNL) para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a declarar la antigua cárcel de Segovia como Lugar de Memoria Democrática. La iniciativa se fundamenta en el reconocimiento de su valor histórico y simbólico como espacio de reclusión durante la dictadura franquista.
La propuesta está firmada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y por el responsable en materia de Memoria Democrática, Nahuel González. Además de la declaración oficial, la PNL solicita que el Ejecutivo coordine a las administraciones competentes para dotar al actual Memorial Democrático de Segovia de recursos humanos, materiales y logísticos, con el objetivo de garantizar su conservación y difusión.
La iniciativa se ha impulsado tras una reciente visita a Segovia de Enrique Santiago, acompañado por el coordinador provincial de IU, Carlos Serrano, y por los concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Galindo y Ana Peñalosa. Durante el encuentro, los representantes de IU realizaron un recorrido por el Memorial y por las celdas que lo integran.
IU enmarca la PNL como una continuidad de la solicitud realizada en su día por el Foro por la Memoria de Segovia para la creación de un Memorial Democrático en las instalaciones de la antigua prisión, una petición que fue canalizada mediante una moción del Grupo Municipal de IU aprobada en 2016. La primera fase del memorial se inauguró en 2019 con cuatro celdas, mientras que una segunda fase, con cinco celdas adicionales, se impulsó en 2023 e inauguró en 2024.
Según expone la formación, el conjunto conforma la exposición permanente La cárcel franquista (1936-1977) y explica la evolución del sistema penitenciario durante la dictadura. IU señala que, pese a su valor histórico, el Memorial Democrático de Segovia no permanece abierto al público de forma regular, y que actualmente solo puede visitarse con cita previa y autorización municipal, alegándose falta de recursos.
La PNL será debatida próximamente en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja a través del Grupo Plurinacional Sumar, al que pertenece IU. Entre las medidas planteadas figuran la apertura permanente del memorial y la promoción de actividades educativas, culturales y de investigación vinculadas a la Memoria Democrática.
La antigua cárcel de Segovia estuvo en funcionamiento entre 1924 y 2000. Durante la dictadura franquista fue un centro de reclusión de presos y presas políticas y, entre 1956 y 1969, funcionó como Reformatorio de Mujeres Caídas. Antes, en 1933, había albergado un Hospital Asilo Penitenciario para hombres enfermos y mayores de 60 años.
3 enero, 2026
Habrá que ponerlo todo.¿No? Iniciativa de futuro, ja, ja, ja. Siempre mirando a 1936,el mejor periodo del comunismo en España, donde mataron a todo el que pudieron. Miles de represaliados y asesinados por los antecesores de estos chicos tan majos. También lo pueden poner en su memorial. Nunca han pedido perdón por todos los inocentes que asesinaron en ese periodo. Por cierto, ¡Viva Venezuela libre! y Maduro a la cárcel. Y algún ex-presidente español, también, que se ha hecho rico allí.
3 enero, 2026
Lugares de Memoria Democrática: todas “las checas” de Madrid, donde asesinaron brutalmente los milicianos, bajo las banderas con las efigies de Marx, Lenin y Stalin, a todo aquel que fuera denunciado por la sospecha de ser un hombre de bien y de derechas. Significado de “checa”, según la Real Academia de la Lengua: “Durante la guerra civil española de 1936 a 1939, centro policial de corte estalinista, instaurado en diversas ciudades de la zona republicana, en el que los detenidos solían ser sometidos a tortura.”
Habría que investigar la ubicación actual de esos “locales de muerte” y organizar actos de desagravio a todas aquellas víctimas y nombrarlas en una placa, con la fecha exacta de su detención, porque de su asesinato es imposible ya que los amontonaban en la calle, y si algún familiar iba a recoger los cuerpos le pegaban un tiro en la nuca. Algunos, muy pocos, tuvieron la suerte de huir, arrastrando por la calle malheridos, una vez que fueron dados por muertos, entre ellos un familiar mío, que pasados los años, siendo yo muy pequeño, me decía entre balbuceos “a mí me hicieron mucho daño por vivir en la calle Moratín, donde los madrileños mas pudientes”.
3 enero, 2026
IU siempre pensando en el futuro de los segovianos .
3 enero, 2026
Perdón, en el comentario he escrito ” porque de su asesinato” y debería haber escrito “porque la de su asesinato”.
3 enero, 2026
Y “arrastrándose” en vez de “arrastrando”, y perdón por ser tan pesado con las correcciones, pero es que en determinados temas hay que tener mucho cuidado con las palabras empleadas, ya que determinados portavoces de grupos situados en la oposición del Ayuntamiento de Segovia, tergiversan las opiniones vertidas en este espacio público.
3 enero, 2026
Nicolás Maduro por fin detenido por los americanos. A ver si le meten un montón de años de cárcel al dictador venezolano.
Propongo colocar una placa de recuerdo en la cárcel vieja de Segovia a todas las víctimas del dictador venezolano.
3 enero, 2026
Otro asesino comunista menos. Olé.
3 enero, 2026
A ver cuánto tardan Zapatero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz y demás comunistas en salir a defender al dictador comunista venezolano.
3 enero, 2026
Está gente sigue anclada en el pasado en vez de avanzar.
Por suerte Venezuela ya es libre y Maduro es historia, porque a estos de IU les gustaría que estuviéramos como en Venezuela hasta ayer, un pueblo reprimido,
3 enero, 2026
Maduro es un genocida de los suyos. Por eso están callados esta calaña.
3 enero, 2026
Lo dicho, propongo que se coloque una placa en la antigua cárcel en honor a todos los represaliados por el régimen dictatorial comunista de Venezuela.
3 enero, 2026
No cabe un tonto más. A ver si con suerte, en el futuro quedan relegados al ostracismo, o mucho mejor: prohíben el comunismo como en Polonia.