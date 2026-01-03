12 Comments

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley (PNL) para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a declarar la antigua cárcel de Segovia como Lugar de Memoria Democrática. La iniciativa se fundamenta en el reconocimiento de su valor histórico y simbólico como espacio de reclusión durante la dictadura franquista.

La propuesta está firmada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y por el responsable en materia de Memoria Democrática, Nahuel González. Además de la declaración oficial, la PNL solicita que el Ejecutivo coordine a las administraciones competentes para dotar al actual Memorial Democrático de Segovia de recursos humanos, materiales y logísticos, con el objetivo de garantizar su conservación y difusión.

La iniciativa se ha impulsado tras una reciente visita a Segovia de Enrique Santiago, acompañado por el coordinador provincial de IU, Carlos Serrano, y por los concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Galindo y Ana Peñalosa. Durante el encuentro, los representantes de IU realizaron un recorrido por el Memorial y por las celdas que lo integran.

IU enmarca la PNL como una continuidad de la solicitud realizada en su día por el Foro por la Memoria de Segovia para la creación de un Memorial Democrático en las instalaciones de la antigua prisión, una petición que fue canalizada mediante una moción del Grupo Municipal de IU aprobada en 2016. La primera fase del memorial se inauguró en 2019 con cuatro celdas, mientras que una segunda fase, con cinco celdas adicionales, se impulsó en 2023 e inauguró en 2024.

Según expone la formación, el conjunto conforma la exposición permanente La cárcel franquista (1936-1977) y explica la evolución del sistema penitenciario durante la dictadura. IU señala que, pese a su valor histórico, el Memorial Democrático de Segovia no permanece abierto al público de forma regular, y que actualmente solo puede visitarse con cita previa y autorización municipal, alegándose falta de recursos.

La PNL será debatida próximamente en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja a través del Grupo Plurinacional Sumar, al que pertenece IU. Entre las medidas planteadas figuran la apertura permanente del memorial y la promoción de actividades educativas, culturales y de investigación vinculadas a la Memoria Democrática.

La antigua cárcel de Segovia estuvo en funcionamiento entre 1924 y 2000. Durante la dictadura franquista fue un centro de reclusión de presos y presas políticas y, entre 1956 y 1969, funcionó como Reformatorio de Mujeres Caídas. Antes, en 1933, había albergado un Hospital Asilo Penitenciario para hombres enfermos y mayores de 60 años.