Segovia ha amanecido este 5 de enero cubierta de nieve tras el paso de la borrasca Francis, que ha dejado un episodio de nevadas durante la madrugada. El temporal remite a lo largo de la jornada, aunque se mantendrán las heladas que nos dejarán máximas de 0º por el día y -4º por la noche.

Según la previsión meteorológica, no se esperan nuevas precipitaciones significativas durante el día, con cielos tendiendo a despejarse por la tarde. Las temperaturas permanecerán bajo cero durante buena parte de la jornada, lo que puede provocar la formación de placas de hielo en calles y aceras.

De cara a la Cabalgata de Reyes, prevista para la tarde-noche, el tiempo será estable, sin nieve ni lluvia, aunque con ambiente muy frío, por lo que se recomienda extremar la precaución y abrigarse adecuadamente.

Para mañana, 6 de enero, se espera una jornada similar, con cielos poco nubosos o despejados, ausencia de precipitaciones y heladas generalizadas, especialmente durante la madrugada y a primera hora.