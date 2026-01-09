6 Comments

Podemos Segovia ha denunciado el acoso sufrido a Agustín Arranz, militante de la formación, tras un ataque ocurrido en su domicilio de Navas de Oro durante la noche del pasado 31 de diciembre. Según ha informado el partido, este miércoles 7 de enero se presentó denuncia ante la Guardia Civil por los hechos.

De acuerdo con la nota de prensa, un grupo de personas desconocidas “invadió el patio del chalet donde reside”, arrancó “una bandera palestina y otra republicana que tenía colgadas en las ventanas”, causó daños en el mobiliario exterior y colocó “dos pequeños explosivos caseros que han causado desperfectos en la fachada y los escalones de acceso a la vivienda”.

Podemos señala que esta agresión se suma a otros episodios de acoso que se vienen produciendo desde el verano del año pasado. Entre ellos, menciona que “en varias ocasiones desconocidos han lanzado huevos y piedras contra las ventanas y la fachada de la vivienda”, además de “otras situaciones de acoso” que el militante asegura haber sufrido de forma continuada.

Según la formación, estos hechos estarían relacionados con “el papel que este militante de Podemos ha jugado en la oposición a la instalación de una planta de biogás en el pueblo”, una postura que, afirman, habría provocado represalias.

Desde Podemos Segovia califican la situación de “inaceptable” y consideran que se trata de “un claro caso de delito de odio y persecución ideológica”, al tiempo que trasladan su “apoyo y solidaridad con el vecino peguerino y militante morado”.

El portavoz de la formación, Carlos Gil Cuevas, ha afirmado que “no podemos normalizar la violencia ultraderechista en nuestro país, el acoso y la violencia política son intolerables” y añadió que “la extrema derecha debe saber que no van a callarnos ni hacernos bajar los brazos, estamos aquí para hacerles frente”.

En la misma línea, Gil Cuevas sostiene que “estos delincuentes son el brazo armado del extractivismo” y señaló que “en muchas otras partes estamos viendo que los defensores del territorio y el medio ambiente sufren acoso por anteponer el bien común al beneficio económico de unos pocos”. A su juicio, “es importante que esta violencia no logre su objetivo de hacernos callar, lo contrario es darle alas”.