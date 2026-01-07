4 Comments

Los ganaderos de Tabanera del Monte, han lanzado una llamada de auxilio ante la falta de agua para el ganado, una situación que aseguran se prolonga desde hace semanas y que se ha agravado con las heladas de los últimos días. La denuncia se hizo pública inicialmente a través de redes sociales y, posteriormente, ha sido ampliada en declaraciones a este medio por uno de los ganaderos afectados.

“El ganado de Tabanera está sin agua. No baja apenas agua por la cacera y no llega hasta donde está el ganado, ni al arroyo”, explica. Según relata, los pilones tampoco son una alternativa en estos momentos porque “con motivo de las heladas los contadores de los pilones se han helado y ahora están sin agua para poder beber”.

Los ganaderos explican que el agua procede del río Cambrones y que existen dos formas de gestionarla. “Mandarlo al río, que es lo que están haciendo, o mandarlo a las caceras de los pueblos, que es lo que deberían de hacer en este tiempo”, señala, aclarando que “en verano entendemos que sea prioritario mandarlo al pantano”. Sin embargo, consideran que la decisión actual está dejando sin suministro a la cabaña ganadera, a la fauna y a la vegetación.

“Este problema lo llevamos denunciando bastante tiempo, con buenas palabras pero sin hechos”, lamenta el ganadero, que asegura que la situación es especialmente anómala para esta época del año. “Es rarísimo que en el mes de enero el arroyo de Tabanera esté seco”, afirma, recordando que en inviernos anteriores, incluso con heladas o nevadas, “este problema no ha ocurrido”.

Según explican, la falta de agua afecta a varias zonas de pasto. Precisa que en Tabanera hay alrededor de 150 cabezas de ganado y que es “la primera vez que la dehesa se queda sin agua”. Ante la urgencia, algunos ganaderos han intentado soluciones improvisadas. “Alguno iba a intentar deshelar el pilón con un soplete”, relata.

Los afectados explican que llevan meses trasladando la situación a responsables técnicos y municipales. “Se lo hemos dicho unos cuantos meses”, afirma, citando a personal vinculado a la gestión de las caceras y al Ayuntamiento.

Óscar Moral y la Mancomunidad, responsable de la gestión

La gestión del agua de la cacera que abastece a Tabanera del Monte no depende directamente del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, sino de la Mancomunidad, organismo encargado de regular el caudal procedente del río Cambrones y su derivación tanto hacia el pantano como hacia las caceras de los pueblos.

La organización y toma de decisiones sobre la gestión del agua se reparte entre los servicios de Medio Ambiente, los técnicos municipales y la propia Mancomunidad, que es la entidad competente para decidir el destino del caudal. En este contexto, se señala que cualquier actuación o modificación en la gestión de la cacera debe canalizarse a través del máximo responsable de la Mancomunidad. Al cierre de esta información, Óscar Moral, presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Cristóbal de Segovia, no había atendido las llamadas de este medio.