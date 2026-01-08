free web stats

Rescatan a un conductor tras volcar su vehículo en Otones de Benjumea

Los Bomberos de la Diputación de Segovia intervinieron este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Otones de Benjumea, tras una salida de vía registrada a media mañana.

El aviso fue recibido a través del Servicio de Emergencias 1-1-2, que alertó de un vehículo volcado cuyo ocupante no podía salir por sus propios medios. Hasta el lugar se desplazaron cuatro efectivos con una Bomba Rural Pesada, que procedieron a la excarcelación del conductor, quien pudo abandonar el vehículo sin que se registraran consecuencias de gravedad.

