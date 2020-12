Postales de Segovia. Mvseos III (Tivoli Miniature World, Ontario)

Los Mvseos de distintos países editan tarjetas postales que ilustran con pinturas u otro tipo de representaciones artísticas. Traemos a ‘Retrosegovia’ una serie de cartulinas de obras de arte, relacionadas con Segovia, que se exponen por diferentes museos nacionales y extranjeros.

Curiosa tarjeta postal ilustrada con una imagen del Alcázar de Segovia. Se trata de una maqueta del monumento que se encontraba instalada en un parque temático canadiense.

Por los datos que hemos podido recabar a través de Internet, el Tivoli Miniature World de Ontario (Canadá) estaba instalado, en la década de los setenta, en Prudhomme’s Landing a orillas del lago Ontario.

Su infraestructura constaba de 75 reproducciones con fibra de vidrio escala 1/50. Entre otros monumentos: el Coliseo, el Taj Mahal, la Torre Eiffel, el Monte Rushmore o el Alcázar de Segovia.

Algunas de las piezas exhibidas las heredó de otro parque de miniaturas, el ‘Canadia’, inaugurado en 1966. Estaba dedicado a edificios canadienses y cerró en 1970.

El Tivoli, se trasladó posteriormente a Victoria Avenue en Niagara Falls cerrando en 1995. Algunos de los modelos se vendieron a una empresa de Sao Paulo, Brasil.

La tarjeta postal, posiblemente editada en la década de los 70, tiene texto en inglés. Su transcripción (pasada por el traductor en Red) dice:

Alcázar en árabe significa palacio – fortaleza y esta fue una de las muchas estructuras moriscas en España. Construido antes del 1300, se encuentra dentro de las antiguas murallas de la ciudad. Visite este y muchos otros monumentos famosos en Tivoli Miniature World, Vineland, Ontario: ¡Es un gran mundo para ver!

Incluye el fotógrafo y el impresor: Pub. by Stephen A. Carter, Photographer, Box 8, Davids, Ontario LOS 1PO / Made in Canada. Dexter Color, Canada, ltd. Cornwall, Ontario.

En ‘YouTube’ encontramos una filmación de algunos de los monumentos del parque realizada desde un trenecito. Dura 2:54, en el 2:42 podemos ver la maqueta del Alcázar de Segovia… (hacer clic enlace filmación).

