Vertido de combustible tras un accidente entre un camión y un turismo en Remondo

Los bomberos de la Diputación de Segovia intervinieron en la tarde de este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la Remondo, en la carretera SG-333, en el que se vieron implicados un camión y un turismo.

El aviso fue recibido a través del Servicio de Emergencias 1-1-2, que alertó del siniestro pasadas las siete y media de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron cuatro efectivos, un jefe de dotación y tres bomberos, con una Bomba Rural Pesada. A su llegada comprobaron que los ocupantes de ambos vehículos se encontraban en buen estado, si bien el depósito del camión presentaba una brecha por la que se estaba produciendo un derrame importante de combustible.

Los efectivos procedieron al control de riesgos, a la señalización de la zona y a la instalación de piscinas de contención para evitar la propagación del vertido. Posteriormente se realizó el taponamiento directo del depósito y se aplicaron productos absorbentes y neutralizantes sobre la calzada para mejorar las condiciones de adherencia y seguridad de la vía. Las labores de intervención se prolongaron durante más de dos horas.