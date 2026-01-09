El 19 de enero arrancan las obras del nuevo centro de salud de Cuéllar

La Junta de Castilla y León ha presentado el proyecto del nuevo centro de salud de Cuéllar, una infraestructura que contará con una inversión cercana a los nueve millones de euros y cuya construcción está prevista para comenzar este mismo enero de 2026. El nuevo edificio será el centro de referencia para la Zona Básica de Salud de Cuéllar y dará cobertura a más de 15.000 tarjetas sanitarias de once municipios de la comarca.

El futuro centro dispondrá de una superficie construida de algo más de 4.000 metros cuadrados, con áreas diferenciadas de consultas de Medicina General, Enfermería y Pediatría, además de espacios destinados a técnicas y curas, ecografía, retinografía, telemedicina y cirugía menor. El proyecto incluye también una Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación, una Unidad de Atención a la Mujer, zona de salud bucodental, área de salud pública y un Punto de Atención Continuada (PAC) para urgencias, así como una base de emergencias sanitarias.

La infraestructura incorporará criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con un diseño adaptado al entorno urbano y orientado a mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y las condiciones tanto para pacientes como para profesionales sanitarios.

Radiología digital en Segovia IV

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha aprobado la dotación de una sala de radiología digital para el Centro de Salud Segovia IV, con una inversión de 240.185 euros, dentro del Programa de Inversiones en Equipamiento del Sistema Nacional de Salud. Esta actuación permitirá realizar pruebas radiológicas fuera del ámbito hospitalario, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al diagnóstico y complementar la actividad del Complejo Asistencial Universitario de Segovia.

La incorporación de este equipamiento se enmarca en el plan de modernización tecnológica de la Atención Primaria y busca facilitar diagnósticos más ágiles y precisos en los centros de salud de la provincia.