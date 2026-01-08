El Ayuntamiento de Cuéllar ha cerrado el ejercicio 2025 con una reducción de 365.139 euros de deuda municipal, tras la aprobación definitiva del Expediente de Modificación Presupuestaria número 29, aprobado en el pleno de noviembre y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 31 de diciembre.

La modificación presupuestaria, gestionada por la Concejalía de Hacienda, ha permitido amortizar deuda vinculada a los préstamos asociados a las viviendas de Niñas Huérfanas mediante el uso del remanente de tesorería. Tras esta operación, la deuda pendiente del Ayuntamiento se sitúa en aproximadamente 309.037 euros, repartida entre dos entidades bancarias.

Según los datos municipales, el nivel de endeudamiento de Cuéllar se mantiene por debajo del 10 %, muy por debajo del límite máximo del 110 % que permite la normativa vigente para las administraciones locales. Desde el Consistorio se indica que la reducción de deuda supone también un ahorro en el pago de intereses y refuerza la capacidad del Ayuntamiento para planificar inversiones y nuevos proyectos a lo largo de 2026.

Desde el inicio del actual mandato municipal en 2019, la deuda del Ayuntamiento se situaba en torno a los dos millones de euros, una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente mediante amortizaciones ordinarias y extraordinarias, sin recurrir a la concertación de nuevos créditos, hasta alcanzar el volumen actual.