11 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, se ha dirigido por escrito al Nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade al Papa, León XIV, la invitación para que visite la ciudad a lo largo de este año, 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.

“En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”, señala el regidor en su carta.

El alcalde reconoce la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque insiste en la trascendencia de esta visita vinculada a la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la oportunidad de la celebración del Año Jubilar de “una de las figuras más universales del misticismo cristiano” y su huella espiritual, histórica y cultural.

La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.

La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.