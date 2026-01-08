11 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, se ha dirigido por escrito al Nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade al Papa, León XIV, la invitación para que visite la ciudad a lo largo de este año, 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.
“En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”, señala el regidor en su carta.
El alcalde reconoce la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque insiste en la trascendencia de esta visita vinculada a la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la oportunidad de la celebración del Año Jubilar de “una de las figuras más universales del misticismo cristiano” y su huella espiritual, histórica y cultural.
La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.
La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.
8 enero, 2026
Que le obligue a venir por decreto, tiene experiencia!!!
8 enero, 2026
Querrá confesarse con el Papa por lo mal que lo lleva haciendo estos casi tres años
8 enero, 2026
Pues que se lleve al Aceves y a la Palomo consigo y se confiesen los tres…
Vaya nivelazo el de la política segoviana.
8 enero, 2026
Primero la bandera, y luego el papa. Y todo ello retrasmitido por el NODO.
8 enero, 2026
Si no viene, puede Glenn Murray vestirse de Papa y recorrerla con un seiscientos descapotable y con su piedra del Acueducto. El show debe continuar.
8 enero, 2026
Historia del traslado furtivo del cuerpo de San Juan de la Cruz a Segovia
https://www.vbeda.com/articulos/indexoa.php?num=663&titulo=SAN_JUAN_DE_LA_CRUZ_Y_LA_%ABAVENTURA_DEL_CUERPO_MUERTO%BB__
9 enero, 2026
Así se arreglan los problemas de Segovia, con banderas enormes y con una visita del líder de una organización que no es un ejemplo que digamos.
Lo de ampliar personal policial, arreglar aceras, mejorar servicios, o hacer algo de verdad por los Segovianos, nada.
9 enero, 2026
¡Venga! ¡Simplón!¿esto es todo lo que podéis decir? Mozo, otro anís aquí que los rojetes estamos protestando.
9 enero, 2026
Se te olvidó añadir que los problemas de Segovia se habían acabado el día que se exigió a Israel acabar con el genocidio de Gaza y que ahora han vuelto a resurgir.
9 enero, 2026
Que venga mejor Sánchez. Menudo ejemplo de… Y lo que ha hecho por Segovia en siete años. Nada. Hundirla.
9 enero, 2026
Como se notan las prioridades de este gobierno municipal. Lo importante son los factos que permitan al excelentisimo señor alcalde salir en los periodicos. Eso es lo importante.
La gestión de la ciudad y de todos sus problemas es una cuestion accesoria a su gran objetivo. Salir mucho en los periodicos y conseguir que se fijen en el desde el PP nacional y asi conseguir mejores poltronas.