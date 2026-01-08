6 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha dado cuenta en comisión informativa de la declaración de excedencia de dos bomberos conductores municipales que pasan a prestar servicio en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Provincial, en el marco del inicio del nuevo dispositivo provincial.

Según explicó el concejal, José Luis Horcajo, se trata de un trámite administrativo necesario para formalizar la comisión de servicios. “No era más que cumplir el protocolo y la formalización de esta comisión de servicios”, señaló durante su intervención.

Horcajo aclaró que esta movilidad no afecta al funcionamiento del parque de bomberos, que continuará prestando servicio con normalidad en la capital. “El parque de Segovia le tenemos perfectamente funcionando”, indicó, añadiendo que las plazas que queden vacantes “se irán cubriendo” y que el servicio municipal mantiene su operatividad habitual.

El concejal precisó que, con la puesta en marcha del servicio provincial, el parque municipal de Segovia centrará su actuación de forma prioritaria en la ciudad, mientras que la atención al resto de la provincia corresponderá a los parques de la Diputación. No obstante, subrayó que seguirá existiendo coordinación entre ambas administraciones. “Creemos que incluso los de la Diputación como nosotros mismos tendremos que darnos servicio y apoyo mutuo, porque es una cuestión de colaboración interinstitucional”, afirmó.

En este sentido, Horcajo destacó que el parque de bomberos estaba dimensionado conforme a la normativa para atender exclusivamente a la ciudad y que la nueva organización no supone un problema de cobertura. “No hay ningún problema de redimensionamiento, todo lo contrario. Ahora estamos mejor dimensionados”, señaló, aunque reconoció que estos procesos generan movilidad de personal y que no dispone en este momento de la cifra exacta de efectivos afectados.