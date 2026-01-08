6 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha dado cuenta en comisión informativa de la declaración de excedencia de dos bomberos conductores municipales que pasan a prestar servicio en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Provincial, en el marco del inicio del nuevo dispositivo provincial.
Según explicó el concejal, José Luis Horcajo, se trata de un trámite administrativo necesario para formalizar la comisión de servicios. “No era más que cumplir el protocolo y la formalización de esta comisión de servicios”, señaló durante su intervención.
Horcajo aclaró que esta movilidad no afecta al funcionamiento del parque de bomberos, que continuará prestando servicio con normalidad en la capital. “El parque de Segovia le tenemos perfectamente funcionando”, indicó, añadiendo que las plazas que queden vacantes “se irán cubriendo” y que el servicio municipal mantiene su operatividad habitual.
El concejal precisó que, con la puesta en marcha del servicio provincial, el parque municipal de Segovia centrará su actuación de forma prioritaria en la ciudad, mientras que la atención al resto de la provincia corresponderá a los parques de la Diputación. No obstante, subrayó que seguirá existiendo coordinación entre ambas administraciones. “Creemos que incluso los de la Diputación como nosotros mismos tendremos que darnos servicio y apoyo mutuo, porque es una cuestión de colaboración interinstitucional”, afirmó.
En este sentido, Horcajo destacó que el parque de bomberos estaba dimensionado conforme a la normativa para atender exclusivamente a la ciudad y que la nueva organización no supone un problema de cobertura. “No hay ningún problema de redimensionamiento, todo lo contrario. Ahora estamos mejor dimensionados”, señaló, aunque reconoció que estos procesos generan movilidad de personal y que no dispone en este momento de la cifra exacta de efectivos afectados.
8 enero, 2026
Sí, le pregunto al señor Horcajo si los bomberos están cobrando dinero por salir a prestar servicio a la provincia, si lo van a seguir cobrando?
también tengo interés en saber si el sistema de guardias localizadas que tienen implantado preferentemente por salir a la provincia y quedarse el municipio sin bomberos, al no tener que salir a la provincia, lo van a seguir mentiendo y pagando?
Si lo van a seguir pagando en su salario a los bomberos, pregunto ¿por qué? ¿quién va a hacer frente a ese gasto? y ¿de que dinero estamos hablando?
Creo recordar, que la Diputación paga 1 millón de euros por el servicio que venían prestando los bomberos a la provincia, si ya no es necesario salir a la provincia y la Diputación no va a pagar ese 1 millón de euros al Ayuntamiento, quién va a hacer frente al mantenimiento de los salarios de los bomberos?
9 enero, 2026
En vez de meterte con los bomberos, porque no resuelves tus problemas con los que tienes que resolverlos.
Ya que esos problemas de frustracion son muy dañinos para la prostata y hasta el colon puede verse afectado
8 enero, 2026
Horcajo, majo, ¿cuando vas a abrir el mercado de Los Huertos?
Es la muestra palpable de tu incapacidad.
9 enero, 2026
Nos vendera la moto como quiera, pero el servicio no se puede prestar igual de bien si tienes menos trabajadores. O a los que tienes les haces trabajar mas horas o si trabajan las mismas horas, habra horarios con menos trabajadores de lo recomendado.
Y lo de “se iran cubriendo” traducido al segoviano, es como decir ” si lo hacemos, si acaso lo veran tus nietos”. Ya se sabe que los plazos en Segovia se suelen extender hasta el infinito y los procesos municipales se alargan sine die.
9 enero, 2026
A ver si le salen las cuentas al señor Horcajo. Se han ido en el mes de Junio 4 bomberos al servicio de la diputación a cubrir 4 plazas de cabo. En el mes de diciembre juraron su cargo 3 bomberos también de la capital en el servicio de extincion de la diputación. Falta un oficial superior técnico y un sargento en la plantilla. Total 9 efectivos.
Pues va a ser que está ahora mejor que antes la ciudad.
9 enero, 2026
Ya no prestan servicio de extinción en la provincia. Así que tienen efectivos de sobra para 52.000 habitantes de Segovia capital. Te ciegas juas juas cuando te pones a odiar.