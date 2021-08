La taberna no es un peligro

No debe confundirle el título. Por mucho que esté codo con codo con los hosteleros y me solidarice por las pérdidas de ingresos que les está generando la pandemia y que sigo sin estar seguro de que tengan que pagar tan alto precio, esta vez he titulado como lo he hecho inspirado por la historia de la puerta Norte de la iglesia de Santiago, en Turégano, que ha estado cerrada 250 años porque a un obispo le inquietaba que estuviera justo al lado de la entrada de una taberna. No sé, se confundirían unos parroquianos y otros o algo así, la historia no está clara.

Está por recordar obispos pretéritos la villa de Turégano, que han sacado a Franco y acaban de meter en su lugar en el callejero a Juan Árias Dávila para agradecer cinco siglos después de que reedificara el castillo de la localidad. Bueno, también es el de los sínodos y las actas del que transcurrió en Aguilafuente convertidas en el primer libro impreso de España. Otra conmemoración, esta del Sinodal, que se ha caído del calendario esta semana por culpa de la covid, como los Diablillos de Sepúlveda, como las fiestas todas de Cuéllar… Y suma y sigue. Otro año que no bailo el pasodoble.

Algunos tratan de esquivar el virus subiéndose a la montaña para hacer un concierto de tangos en mitad de la Pinilla dentro de la programación extendida de Museg. Era el 31 de julio pero se ha suspendido ¡por frío! Pues hombre, siendo de Segovia y sin querer ser agorero ¿qué temperatura esperan tener allí los organizadores la noche del 28 de agosto, nueva fecha propuesta? Mmmm. A esta idea hay que darla una vuelta para otro año, creo yo.

Como a la de la organización de los plenos en los que la alcaldesa establece normas de turnos, cierres de debates y reprobaciones según convenga en cada momento para gran enfado de los de la oposición. Hombre, el de este viernes era un pleno para estar nervioso que era en el que se marchó Gina Aguiar pero a la que no se pudo escuchar por fallos en el sonido de la transmisión por internet precisamente durante su discurso. Nos conformamos con leerlo para constatar que la ya exedil no citó una sola vez a la alcaldesa, Clara Luquero. Bah, se olvidaría con los nervios que estoy seguro que Aguiar ha comprendido que la alcaldesa dejara de protegerla cuando vio en peligro real su propio Gobierno… Chico, pues no me salió ni una lágrima, ni nada. Me estaré haciendo insensible con la edad.

Mientras, en el bollo, ya sabemos que Miguel Merino se ha convertido en superconcejal con todos los derechos y dos concejalías de tronío, que dice Luquero que el edil es un todoterreno e igual que te arregla una calle —bueno, a veces se deja olvidado un poste, como el de San Gabriel— que te la llena de turistas satisfechos. En el lado contrario, la nueva concejala, Fuencisla Yagüe, se encargará de la nueva concejalía que gestionará los fondos europeos y la agenda urbana. O la entrante es también todoterreno o el departamento tiene algo de decorado, que la edil va a seguir en su trabajo en el Sepe y lo del ayuntamiento queda así para los ratos libres.

Ya le contaré, pero después de vacaciones que ya se sabe que en agosto y no creo yo que se planteen cosas como las del ayuntamiento de la Lastrilla donde el alcalde, Vicente Calle ha pensado que 18 años mandando ya son suficiente y ha decidido convertirse en concejal para que su mano derecha, Elisabet Lázaro coja el bastón de mando. No. No veo yo esta jugada en el ayuntamiento capitalino.

Que no me olvide de lo de la parcela de los bomberos. Ya sabe, esa reordenación en una de las zonas más caras de la ciudad que es un proyecto “tipo” segoviano de esos que tardan décadas en cristalizar. Bueno, pues ahora parece que se ha dado otro pasito. Cuando aquello se derribe para hacer viviendas nuevas habrá que buscar otra ubicación para Protección Civil de Segovia aunque dice la alcaldesa que cualquier sitio vale para poner un ordenador y una mesa… Ya se sabe que importancia, lo que se dice importancia, no se le da mucho a este servicio en el Consistorio.

¿Ve? Muy distinto es en Palazuelos de Eresma, donde serán esos voluntarios los que se encarguen de cuidar que se cumplan las medidas sanitarias en el homenaje a David Llorente previsto para este martes. Se han dado prisa los palazolenses en homenajear a “su” olímpico que parece haber cierta competencia con Segovia por ver quien homenajea y celebra más y mejor las actuaciones deportivas. Si no se deshace el encuentro ya habrían montado la fiesta en la sala blanca para la taekwondista Adriana Cerezo, se lo digo yo.

Bueno, acabando. Tengo que hablar de los 200.000 del ala que le ha costado a la Diputación el pirateo aquel que sufrió su sistema informático por el que no han sufrido extorsiones y del que no se han producido filtraciones de información. Vamos, que el pirateo debió de ser algo así como una broma de alguien. Pues nada, me parto.

Y ahora si le dejo que tengo que aún debo preparar mis vacaciones. Me tocará buscar algo barato que lo caro parece que está pillado. A ver para qué querría, si no, la portavoz de cs, Noemí Otero, conocer los hoteles y compañía aérea que usa la concejal, Clara Martín, cuando viaja a París a costa de las arcas municipales pero “a trabajar dentro de sus competencias” que dice Clara Luquero. ¡Leche! Otra edil que “trabaja muchísimo”. Pues la última que trabajaba “hasta por las tardes” se despidió el otro día…

Ya, ya se que soy un pesado pero sigue habiendo gente en los hospitales y muchos contagiados. ¡Cuídese, caramba!