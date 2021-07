Vicente Calle deja la alcaldía para “dar un nuevo impulso” a La Lastrilla

A sus 69 años, y tras 18 años de alcalde de La Lastrilla, el popular Vicente Calle recalca “que quede claro que no me falta ilusión, ni lo dejo por salud. Dejo la alcaldía porque entiendo que la cantidad de retos que quedan necesitan un nuevo impulso, me voy por renovación”. Calle anunciaba oficialmente el 28 de julio su cese como alcalde y presentaba a la que será su sustitutal, la también popular Elizabet Lázaro, una licenciada en derecho de 31 años, que tomará el cargo en el próximo pleno.

Emocionado, Calle empezó su despedida con un largo agradecimiento, con especial énfasis para sus familiares, y sin olvidar al que durante buena parte de estos años ha sido su principal quebradero de cabeza, el socialista Pedro Piñeiro. De sus 18 años al frente de la alcaldía destaca la enorme inversión efectuada en dotaciones culturales y deportivas. “Hace 18 años no había nada de todo eso, pero yo llegué a un Ayuntamiento bien saneado, así pudimos hacer los parques, las pistas, el frontón… Teníamos entonces 2.000 vecinos, y hoy hay 4.300, así que han sido años donde hemos mirado mucho por la juventud”, explicaba.

Desde la democracia, el municipio solo ha conocido dos alcaldes, y ambos de centro derecha. Julio Boal, lo fue desde 1979 hasta su fallecimiento en 2007, sustituyéndole entonces Calle. El municipio se había distinguido con una ambiciosa política de creación de suelo residencial (El Sotillo) y comercial (el polígono a lo largo de la N-120), punto de partida de una expansión demográfica que ha convertido al municipio en el sexto de la provincia en número de vecinos. Pero adolecía de una red de equipamientos, especialmente deportivos y parques, que es en lo que ha centrado la inversión Calle. Pendiente queda el desarrollo del plan urbanístico complementario de El Sotillo y, lo que más lamenta Calle, “acabar el colegio de las Madres Concepcionistas“.

Calle deja la alcaldía pero no se va. Continuará como concejal. “Durante seis meses hemos estado con Elizabet un poco introduciéndola en los temas, y ella quiere que siga llevando urbanismo, pero ya veremos”, concluye.