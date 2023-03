Cuando a alguien se le ocurrió poner nombre al último barrio urbanizado (y en construcción aún) de Segovia pensó en homenajear a la institución de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y aquello se sembró de calles con nombre de Sexmos, sexmeros, procuradores, coteras y otros nombres relacionados con la rancia institución. Había hasta una plaza hermosa dedicada a “Los regidores”, cuya vida ha sido efímera, que desde el otro día es la de “Los médicos”, tras decisión municipal.

Un día de estos le hago el recuento de la montonera de títulos de honor o denominación de calles y plazas que la ciudad ha concedido en este mandato a personas y colectivos y lo comparamos con el histórico de toda la democracia. Aunque hoy sólo quería lamentarme por lo efímero de la gloria dada a los regidores. Bueno, ya caerá otra calle.

Los que están ahora en la pomada política lucharán —qué caramba, ya lo hacen con total descaro— por perdurar o, al menos, conseguir una silla de regidor o de edil. Anda la cosa lanzándose con cascadas de candidatos de este y aquel color apareciendo aquí y allá. Los que han aparecido hasta ahora por la provincia, lo han hecho sin necesidad de primarias (para alivio hasta de los partidos que hacen de ellas su bandera, opino yo). Hombre, hay que tener cuidado, que hay candidatos que mandan a las redacciones sus propios anuncios usando las cuentas de correo de sus ayuntamientos u otras administraciones y eso está feo, que podría parecer que no se discrimina entre el partido y el cargo público…

Menos efervescente ha estado este año lo de las celebraciones del 8M donde se han celebrado muchos actos institucionales a los que han acudido los de la institución implicada y nada de ciudadanía de a pie y la manifestación principal se quedó en un descafeinado “1.500 personas según la Policía Nacional”, que no es que quiera yo llevarles la contraria pero oiga, me parecieron incluso menos. Pues nada, otra cosa que llegó a ser un bloque compacto que la política se ha llevado por delante logrando dispersar al personal.

Si tengo que fijarme en cosas que parecen andar cuesta abajo tendré que hacer referencia a la Media maratón, donde también se juntaron unos 1.500 —la cifra está de moda— y gracias. Me quito el sombrero agradeciendo el esfuerzo de los participantes y hasta de la organización, pese a todo.

Bueno, así, al menos, sería más fácil controlar que nadie tocara el Acueducto, aunque esa mañana debía ser la de la vista gorda con montones de deportistas recostados e incluso estirando con apoyo en las piedras, a pesar de que ya está en vigor la ordenanza de convivencia con la media docena de artículos modificados para endurecer las sanciones por agresiones al Acueducto y otros monumentos. Esa mañana nadie pareció ver nada (mire que había policías y autoridades) y, que se sepa, para el resto de los días no hay vigilantes ni carteles para forzar el cumplimiento. ¿Se acuerda de las nuevas ordenanzas específicas que se comprometieron en 2019? Pues la cosa se ha quedado en poner multas mucho más caras en una ordenanza que ya existía. Por la calle de en medio, vamos.

Bah. También yo… Si es por tirar de la crítica “dura” que está en la calle hay que hablar del último tramo de carril bici habilitado, en Nueva Segovia, de bolardos y de calles estrechadas en exceso. Oiga, que en el Ayuntamiento dicen que contratan a expertos para redactar estos proyectos, así que será que usted, los vecinos y yo no tenemos ni idea. Ya sabe “a los técnicos no se les cuestiona”, que decía esta semana la alcaldesa, Clara Martín, aunque en ese caso se refería a los que se han ocupado de modificar el proyecto de Padre Claret. Gente hábil, sin duda, capaz de hacer cambios gordos en la obra aquí y allá y dejar al final el presupuesto casi cuadrado, con una diferencia ¡de 95 céntimos! Para premio. Piense que si no lo hubieran conseguido habría que haber vuelto a licitar y Claret no estaría abierto unos días antes de las elecciones…

No sé si serán los mismos técnicos u otros pero, oiga, le invito a echar un vistazo al “acabado” de las almenas y la muralla en la zona del arco de San Cebrián y el hospital de Recoletas con una especie de revoco de cemento que choca con la cerca tradicional de piedra y con la vista… Ahí le dejo la foto y abrimos debate, si le parece.

La última del Ayuntamiento, que le tengo que contar que dice la alcaldesa que dice la empresa Avanza que la baja de un mecánico impide que se arreglen los autobuses y lleva a enlatar a los viajeros de líneas de alta ocupación en microbuses donde caben 20 personas. ¿Es sólo cosa mía o usted también cree que desde la última contratación del transporte el servicio de los urbanos no se parece a lo que fue?

A ver, cambio de administración, que en la Diputación se han sacudido “el muerto” de Quinta Real (ya sabe, nació como Segovia 21 en 2005 y se convirtió pronto en un agujero enorme) con la venta a una empresa privada de todo el invento excepto el palacio de congresos y el Vicam. Me ha parecido ver un vídeo en el que el presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente parecía andar más ligero que antes…

Me cojo la palabra ligero para enganchar la referencia a los trozos de falso techo derrumbados en un aula del IES La Albuera donde no había alumnos en ese momento y nadie sufrió un rasguño. Será casualidad, pero la consejera de Educación anunciaba este martes obras en centros educativos de la provincia para este verano por 3,8 millones. Pues venga, que ya vamos tarde.

Que no me olvide de irme a la provincia a ver lo de la fiesta de los gabarreros, todo un espectáculo de mantenimiento de la memoria viva de un oficio tradicional y duro. La fiesta es colorida y espectacular pero claro, volvieron a estar presentes los políticos, que ya sabe que se mueven en grupo. Eso si, sin mezclarse demasiado: los de la derecha, a la derecha y los de la izquierda, a la izquierda. Y muchos dientes. ¡Qué majos!