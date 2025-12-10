Baja al 24,6% el seguimiento de la huelga médica en Segovia tras el 29% del primer día

El 24,6% de los médicos de la provincia de Segovia ha secundado este miércoles la huelga convocada por el sindicato CESM contra la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Según los datos registrados por Sacyl en el turno de mañana, 99 facultativos de los 402 efectivos disponibles han participado en el paro en la provincia.

Este porcentaje supone un descenso respecto a la primera jornada de huelga, celebrada el día anterior, cuando el seguimiento en Segovia alcanzó el 29%.

En Atención Especializada, la participación ha sido del 33,86%, mientras que en Atención Primaria se ha situado en el 8,78%, según los datos de la Gerencia Regional de Salud.

Seguimiento en Castilla y León

En el conjunto de la Comunidad, la Consejería de Sanidad cifra el seguimiento medio en el 24,52%. Han secundado el paro 1.673 facultativos de los 6.822 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por niveles asistenciales, la participación ha sido del 31% en Atención Hospitalaria (1.454 profesionales), del 10% en Atención Primaria (218) y del 3% en la Gerencia de Salud de Área (un facultativo).

Por provincias, el seguimiento ha sido: Ávila 9,1% (34 médicos en huelga); Burgos 37% (285); León 26,5% (327); Palencia 26,8% (119); Salamanca 19,4% (283); Segovia 24,6% (99); Soria 37,5% (65); Valladolid 24,3% (388); y Zamora 19,3% (73).

La movilización, convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), se produce por el desacuerdo con la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Las reivindicaciones se centran en la ausencia de un estatuto profesional específico para médicos y en la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.