Robe Iniesta, cantante, guitarrista y compositor conocido por ser el fundador y líder de la banda Extremoduro, ha fallecido este martes a los 63 años. La noticia ha sido confirmada por su entorno, que no ha facilitado por el momento más detalles sobre las causas del fallecimiento.

Nacido en Plasencia en 1962, Roberto Iniesta se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock español desde finales de los años ochenta. Junto a Extremoduro, formada en 1987, firmó discos que marcaron a varias generaciones, como Deltoya, Agila, ¿Dónde están mis amigos?, Yo, minoría absoluta o La ley innata. Su estilo personal, letras poéticas y una forma de entender el rock alejada de la industria le situaron como un referente dentro y fuera del género.

Tras la disolución de Extremoduro, Iniesta continuó su trayectoria en solitario con proyectos como Lo que aletea en nuestras cabezas, Destrozares o Mayéutica, manteniendo una base fiel de seguidores y una identidad artística reconocible.

Su muerte ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde músicos, seguidores y profesionales de la cultura han expresado condolencias y han destacado la influencia de su obra en la música española de las últimas décadas.

Se prevé que en las próximas horas se ofrezca más información sobre los actos de despedida.