La Cámara y los periodistas conceden sus premios anuales

La Cámara de Comercio de Segovia presentaba la edición 2024 de su premios Sello de Paños. El relativo a la excelencia empresaria será para Animal Data Analytics (ADA). Empresa segoviana con 25 años de trayectoria que trabaja activamente en la transformación del sector ganadero hacia modelos más eficientes, responsables y orientados a futuro mediante análisis de datos, inteligencia artificial, bioseguridad digital y soluciones informáticas. El Premio Sello Real de Paños a la empresa exportadora es para Moggaro Aluminium Yachts. Con más de 22 años de experiencia, ha diseñado y construido embarcaciones de aluminio a medida para clientes de más de 30 países en 4 continentes. Ultramarinos Hijo de Maximino Gómez es la elegida por la Cámara como empresa centenaria. Con 127 años de historia y dirigido actualmente por la cuarta generación Ultramarinos Maximino Gómez es ya un comercio señero en la provincia de Segovia. El premio a la labor realizada por Segovia es para Cáritas Diocesana de Segovia, que con 250 voluntarios y desde 1962 atendió el año más a más de 4.000 personas. Los premios se entregarán en una gala empresarial a celebrar en el Teatro Juan Bravo, el próximo 18 de diciembre.

También se daban a conocer los premios anuales de la Asociación de Periodistas de Segovia, en este caso con castigo, al personaje más impopular del año, Premio Domine Cabra, que en esta edición ha ido para María Jesús Lafuente, del proceso que derivó en el vaciado de la presa del Tejo, por las reiteradas negativas del departamento de comunicación del organismo que preside a conceder entrevistas con técnicos acreditados para explicar las actuaciones que se iban realizando, por la práctica ausencia de información más allá de escuetas notas de prensa a veces incomprensibles y por realizar al menos una visita durante el vaciado de la presa a escondidas de la prensa y sin dar la cara”, esgrime la APS. El bueno, el premio San Frutos, será para la historiadora Mercedes Sanz de Andrés, “por su disponibilidad, amabilidad y rigor para acercar la historia de Segovia a través de los medios de comunicación que se lo solicitan”. Los premios se entregarán en el Mesón de Cándido, en la cena patronal de los periodistas, el 23 de febrero.