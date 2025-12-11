El Juzgado de Segovia ha decretado el archivo de la denuncia presentada por el PSOE provincial contra su exsecretario de Organización, José Antonio Mateo. La formación había justificado la acción judicial en la necesidad de “salvaguardar la intimidad de la militancia”, al considerar que Mateo se llevó documentación interna con datos personales al dejar su cargo. El auto de archivo descarta la existencia de delito en los hechos denunciados.

Tras conocerse la decisión, Mateo ha expresado su “satisfacción” y ha afirmado que confiaba en el desenlace judicial: “Confío en nuestro sistema judicial y su funcionamiento; por eso nunca contemplé que la denuncia fuese a prosperar. Yo nunca me llevé la documentación a la que se refieren”, señaló.

El exsecretario sostiene que la denuncia respondió al “modus operandi” del secretario general provincial, José Luis Aceves: “Es capaz de lo que sea con tal de no asumir sus errores”. Sobre los documentos presuntamente extraídos, afirma que “se digitalizan y se suben a las plataformas internas del partido para, posteriormente, destruirse por contener datos personales. Ellos lo saben, o deberían saberlo”.

Mateo vincula la denuncia a la situación interna del PSOE tras las primarias de abril, en las que Aceves revalidó la Secretaría General. Considera que la acusación buscaba desviar la atención de “las irregularidades que rodearon las primarias del mes de abril y que tampoco ha querido investigar el partido ni a nivel autonómico ni a nivel federal”. Añade que “lo que algunos han calificado de ‘chorradas’ son acciones fraudulentas que vienen de lejos”.

Según Mateo, la crisis interna ha provocado movimientos en la estructura local: “Varios militantes han solicitado la baja y diversos alcaldes y concejales han presentado su dimisión”, más allá del caso del alcalde de Navalmanzano que ya trascendió públicamente.

El exsecretario de Organización explica que está valorando emprender nuevas acciones legales “por la eventual vulneración de su derecho al honor”. Además, reclama a José Luis Aceves y al secretario de Organización, Sergio Iglesias, “una disculpa pública” y que se informe a la militancia del archivo de la causa.

“Creo que es justo que conozcan que no cometí ninguna irregularidad cuando me marché, antes de que intentaran sacarme por la puerta de atrás”, concluyó.