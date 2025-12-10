El Ayuntamiento de Segovia implantará próximamente un sistema de control de accesos en las pistas de atletismo Antonio Prieto con el objetivo de mejorar el mantenimiento y el uso de la instalación. Según informó el Gobierno municipal, el sistema permitirá conocer con exactitud el volumen de utilización, garantizar la correcta conservación del material deportivo y aplicar políticas ajustadas a la realidad de la instalación.

El Ejecutivo local asegura que la medida no supondrá incrementos en los costes para los usuarios habituales. En el caso del deporte base, se mantendrán las exenciones del 80% para todos los equipos de categorías prebenjamín a juvenil, mientras que los equipos federados que compiten en campeonatos oficiales nacionales seguirán disponiendo de exención total del precio público. También aclara que el régimen vigente para los centros educativos públicos —que pueden solicitar el uso gratuito de la instalación para clases de Educación Física— se mantiene sin cambios.

Los concejales del Grupo Popular han respondido a las críticas del grupo municipal Segovia en Marcha, que cuestionó el sistema apuntando a presuntos tratos de favor hacia alumnado de IE University. El Gobierno local afirma que esas acusaciones “no se corresponden con la realidad” y subraya que las tarifas vigentes, aprobadas en 2017, no contemplan exenciones para centros privados. “El portavoz de Segovia en Marcha miente y exigimos que pida disculpas públicamente”, señaló el concejal de Deportes y presidente del IMD, Jesús Garrido, quien recordó que IE University “no tiene ninguna bonificación del 100% ni se ha planteado tal posibilidad”.

El Gobierno municipal sostiene además que el sistema de acceso no discrimina al deporte segoviano, y defiende que el actual mandato muestra una apuesta “como nunca” por el deporte base. Entre las cifras aportadas, destacan los 310.000 euros en subvenciones destinadas a clubes, asociaciones y deportistas, la mayor cuantía hasta la fecha, y un programa de deporte escolar que alcanza ya los 3.000 alumnos inscritos.

En la misma línea, el equipo de gobierno niega que la implantación de controles de entrada vaya a suponer incrementos de tarifas: “No se van a modificar los precios públicos. Todos los clubes van a disfrutar de las exenciones vigentes desde 2017 y en las mismas condiciones”, concluyó Garrido.